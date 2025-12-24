Zvala me je i rekla da joj nije dobro: Evo kako su izgledali poslednji dani čuvene pevačice

Pevačica Merima Njegomir (69) izgubila je životnu bitku sa opakom bolešću 2021. godine, a poslednjih dana je živela sasvim normalno i obavljala svakodnevne obaveze, ali uz nesnosne bolove.

Njena ćerka Ljubica svojevremeno je ispričala da Merima nije na vreme saznala dijagnozu, te se prisetila njenog poslednjeg koncerta i toga koliku je snagu Merima imala u najtežim trenucima.

- Naletela sam na jedan snimak iz Soko Banje. Tada je imala solistički koncert. Kakva je to bila snaga. Slušala sam je i pošto je znam čula sam da u refrenima podrhtava. Što kod nje nikada nije moglo da se desi. To je bio avgust i gledam taj snimak i pomislim, pa ona je tada umirala. Ona je bila u toj terminalnoj fazi za koju mi nismo znali - rekla je Ljubica.

Ljubica je otkrila da joj se majka tada požalila da se ne oseća najbolje.

- Zvala me je posle tog koncerta i rekla: "Nije mi dobro, ne znam kako ću da vozim". Pitala sam je što mi nije rekla da je vozim, a ona je samo odgovorila ma moći ću. Što znači da je ona i vozila iz te Soko Banje. Ona je živela sa svim tim nadljudskim bolovima. Ja više nemam taj luksuz da mi nešto bude teško i da kukam, jer bilo bi sramota - pričala je.



Autor: N.B.