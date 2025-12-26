Sa 15 godina je počela da peva, a deca su je ismevala: Pevačica progovorila o teškom periodu, jednu stvar neće zaboraviti

Pevačica Nataša Alimpić koja se takmiči u "Pinkovim Zvezdama", od samog početka je privlačila takođe veliku pažnju zbog teške sudbine.

Ona je sa 15 godina počela da se bavi muzikom, nakon loše finansijske situacije i zatvaranja porodičnog restorana, otišla je od kuće, živela u garaži i pevala dugi niz godina po kafanama i pekla zanat.

Zbog nastupa je u školi trpela vršnjačko nasilje kada su je drugari iz školske klupe ismejavali i izbegavali, nazivajući je "pevaljkom". Jednom prilikom Nataša je otvorila dušu o teškom periodu:

- Kada sam se odselila živela sam u garaži. To je garaža koja je adaptirana u jedan stambeni objekat. Sa 16. godina ne možete sebi priuštiti sjajne i luksuzne uslove. Delila sam kupatilo sa starijim gospodinom, ali nisam ga mnogo ni sretala jer sam radila i išla u školu - pričala je Nataša i otkrila šta joj je dalo snagu da se bori i ide sigurno ka svom cilju.

- Kada počnete da se bavite pevanjem, ne može odmah da se peva po privatnim veseljima nego mora da se prođe taj kafanski zanat. U kafanu dolaze razni ljudi, neko da se veseli, neko da sklopi posao, neko da peva, nego da "gleda" muziku, neko da ispriča svoje probleme... Bilo je teško kada neko dođe na uho vam priča svoju životnu priču ili vam obećava da može da vas spasi odatle i pruži bolji život... Uvek sam se držala svog puta i bila sam svesna da to moram da prođem. Nekada sam i uplakana zaspala... Želela sam da nikada nisam kročila u kafanu i da sam sa svojim roditeljima sedela kod kuće i gledala filmove... Ali, kada se smirim, kažem sebi "Izdrži" - govorila je za Kurir.

Autor: N.B.