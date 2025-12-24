POJAVILE SE NOVE FOTOGRAFIJE BOGDANE RAŽNATOVIĆ I SVI KOMENTARIŠU JEDNO: Dugo je nije bilo, a sad izazvala potpuni haos na mrežama (FOTO)

Na jednoj Instagram stranici koja je posvećena šminkanju osvanula je fotografija lepe Bogdane, koja je došla da se dotera.

Supruga boksera Veljka Ražnatovića, Bogdana Ražnatović, ne voli da se eksponira u javnosti.Viđamo je uglavnom na porodičnim slavljima, a čak i na društvenim mrežama vodi računa o sadržaju koji objavljuje.

Zbog te tajnovitosti još je zanimljivija javnosti, pa kada se pojavi neka objava o njoj izazove veliku pažnju i brojne komentare. Na jednoj Instagram stranici koja je posvećena šminkanju osvanula je fotografija lepe Bogdane, koja je došla da se dotera.

Diskretna šminka na očima, jače rumenilo i bronzer dodatno su istakli njenu lepotu.

"Najlepša mama ako ćemo iskreno onako prirodna", "Meni je ona najlepša", "Prelepaaa", samo su neki od komentara ispod objave.

Ovako su se upoznali Bogdana i Veljko

Inače, Veljka i Bogdanu spojila je njegova sestra Anastasija. Ona je pri prvom susretu sa sadašnjom snajkom znala da je ona žena za njenog brata.

- Istina je da sam ja kumovala upoznavanju Veljka i Bogdane. Ja sam nju ugledala na Kopaoniku, nisam je ni znala i samo sam joj prišla i rekla da je prelepa. 'Ja mislim da si ti za mog brata super devojka, on je lud i mora da se smiri, ti si prava', to sam joj rekla. Onda je ona rekla da se ni ne znaju, a ja kada sam ih upoznala, ona ga je prvi put šikanirala. On je bio preneražen, jer je navikao da mu svaka devojka pada pod noge. A sledeći put sam ih opet spojila, a njoj sam rekla da spusti loptu. Od tada su se poljubili i nisu se razdvojili - rekla je Anastasija jednom prilikom.

Autor: M.K.