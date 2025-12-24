AKTUELNO

POJAVILE SE NOVE FOTOGRAFIJE BOGDANE RAŽNATOVIĆ I SVI KOMENTARIŠU JEDNO: Dugo je nije bilo, a sad izazvala potpuni haos na mrežama (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Na jednoj Instagram stranici koja je posvećena šminkanju osvanula je fotografija lepe Bogdane, koja je došla da se dotera.

Supruga boksera Veljka Ražnatovića, Bogdana Ražnatović, ne voli da se eksponira u javnosti.Viđamo je uglavnom na porodičnim slavljima, a čak i na društvenim mrežama vodi računa o sadržaju koji objavljuje.

Foto: Instagram.com

Zbog te tajnovitosti još je zanimljivija javnosti, pa kada se pojavi neka objava o njoj izazove veliku pažnju i brojne komentare. Na jednoj Instagram stranici koja je posvećena šminkanju osvanula je fotografija lepe Bogdane, koja je došla da se dotera.

Diskretna šminka na očima, jače rumenilo i bronzer dodatno su istakli njenu lepotu.

Foto: Instagram.com

"Najlepša mama ako ćemo iskreno onako prirodna", "Meni je ona najlepša", "Prelepaaa", samo su neki od komentara ispod objave.

Foto: Instagram.com

Ovako su se upoznali Bogdana i Veljko

Inače, Veljka i Bogdanu spojila je njegova sestra Anastasija. Ona je pri prvom susretu sa sadašnjom snajkom znala da je ona žena za njenog brata.

- Istina je da sam ja kumovala upoznavanju Veljka i Bogdane. Ja sam nju ugledala na Kopaoniku, nisam je ni znala i samo sam joj prišla i rekla da je prelepa. 'Ja mislim da si ti za mog brata super devojka, on je lud i mora da se smiri, ti si prava', to sam joj rekla. Onda je ona rekla da se ni ne znaju, a ja kada sam ih upoznala, ona ga je prvi put šikanirala. On je bio preneražen, jer je navikao da mu svaka devojka pada pod noge. A sledeći put sam ih opet spojila, a njoj sam rekla da spusti loptu. Od tada su se poljubili i nisu se razdvojili - rekla je Anastasija jednom prilikom.

Autor: M.K.

