MIRKA I VUJADIN SU OSTALI ZAJEDNO! Komšije otkrile sve nakon skandala Savića sa transrodnom A.K: Samo su se povukli...

Glumica Mirka Vasiljević i Vujadin Savić prošli su kroz težak period nakon što je sportista prijavio transrodnu osobu A.K. za ucenu.

Odlučili smo da posetimo komšiluk ovog para gde su živeli poslednjih godina kako bi saznali šta je tačno od čaršijskih priča, a tiče se njihovog odnosa ali i Vujadinovog života nakon skandala.

Nakon što je Vujadin Savić prijavio transrodnu osobu A.K. za ucenjivanje u javnosti su pojavila različite informacije. Od toga da je napustio Srbiju, ali i Mirka Vasiljević njega.

Odlučili smo da posetimo njihov komšiluk i saznamo šta je od svega istina. Mnogi susedi zbog delikatne situacije nisu bile raspoložene da stanu pred naše kamere, ali sa nam otkrili da je par posle svega ostao zajedno i da žive u porodičnom stanu sa njihovom decom.

Veruju, da je Vujadin jedno vreme boravio na drugoj adresi ali se nedavno vratio.

- Srela sam Vujadina, bio je sa drugom"

- Žive tu zajedno sa mališanima. Samo su se malo primirili. Nakon što je sve isplivalo u javnost skoro da ih nismo viđali. Onda je ona počela da izlazi, sve je obavljala sama. Od skoro, viđamo i njega, kaže nam komšinica koja je želela da ostane anonimna pa dodala.

- On je, čini mi se, možda grešim jedno vreme nakon što se sve to pisalo i pričalo živeo negde drugo. Možda kod roditelja. Uglavnom ga nisam viđala sigurno tamo posle leta. Tek nedavno sam ga srela i to uveče. Bio je sa nekim drugom.

Sreli smo i one koji glumicu znaju od malena, ali bi radije ostali po strani kada je novonastala situacija u pitanju.

Skandal nije narušio njihov odnos

U međuvremenu njih dvoje su viđeni zajedno na slavlju kod ćerke Katarine Grujić i Marka Gobeljića, i već tada je bilo jasno da skandal nije narušio njihov odnos.

To su nam sada potvrdile i komšije glumice i fudbalera. Komšije nisu htele previše da komentarišu to što je Vujadin nedavno napadnut na javnom mestu, što se jasno videlo na snimku koji se proširio društvenim mrežama. Slažu se u jednom da su uvek delovali kao skladna porodica bez obzira na pisanja koja ih prate godinama unazad.

"Mirku ne viđam u poslednje vreme"

Jedna od komšinica sa kojom smo razgovarali rekla je za Blic da Mirku ne viđa često u poslednje vreme, ali da je njena ćerka sa njom odrasla i da je uvek pamti kao ženu za primer.

- Mirku ne viđam u poslednje vreme, ali znam šta se ovako dešavalo sa njima. Ona je divna osoba, super je. Moja ćerka je sa njom odrasla. Znamo se baš baš dugo - rekla je jedna od komšinica, što možete čuti u videu u okviru teksta, dok je druga otkrila da glumica često sa decom ide i dolazi iz grada:

- Mirka ih uvek vodi, često tu stanu ispred i pričaju sa jednom radnicom iz kafića. Ona svakako ima puno obaveza, pa se ni ne zadržava napolju previše, znam i da je na snimanjima - objasnila je jedna gospođa.

Inače, danas se oglasio Dule Savić nakon vesti da Vujadin ulazi u rijaliti.

Mirka je postala deo serije "Nasledstvo", a po dolasku na set se odmah pozdravila sa ostalim članovima glumačke ekipe. Bila je nasmejana i raspoloženo ćaskala sa članovima ekipa, ali o svemu što se u tom trenutku događalo sa Vujadinom nije htela da komentariše.

Vujadin Savić je nevenčanu suprugu predložio za svedoka u postupku protiv A.K., ali Mirka se dva puta nije pojavila na zakazanom saslušanju u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu.

Autor: M.K.