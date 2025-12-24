Deu Đurđević usnimili na Pinku: Evo šta se dešavalo u kancelariji i kako izgleda u trudnoći (VIDEO)

Voditeljka Dea Đurđević sa novim partnerom čeka dete, a danas se nije pojavila u Jutarnjem programu koji vodi sa Predragom Sarapom. Sada je na zvaničnom Instagram nalogu Pink televizije objavljen snimak iz kancelarije na kom se našla i voditeljka.

Naime, četvoro zaposlenih za televiziji "Pink", među kojima je i Dea Đurđević, imali su zadatak da što pre zapakuju poklone. Pobedu je odnela voditeljka Maja Manojlović, a Dea je zauzela drugo mesto.

Voditeljka je blistala krem rolki pripijenoj uz telo, na glavi je imala novogodišnji ukras, a osmeh nije skidala sa lica.

Oglasio se njen kolega

Nakon što je Dea Đurđević saopštila srećne vesti da je u drugom stanju, oglasio se njen kolega Predrag Sarapa i progovorio o koleginici Jovani Maksimović sa kojom će voditi jutarnji program. Sarapa je i dodao da Dea još nije zvanično otišla na trudničko i da to zavisi od saveta lekara.

- Nije nova koleginica, ona je sa nama već dve pune godine. Jovana je već vodila program, svi smo mi veliki tim, rekao je i dodao da Dea Đurđević ipak nije zvanično otišla na trudničko.

- Dea nije otišla zvanično na trudničko, prosto joj treba odmora. Još uvek je deo našeg tima i biće, i čekamo da sve to prođe da nam dođe sa još jednim pojačanjem, stiže nam beba. Ona nije otvorila bolovanje, ali da li će voditi program to sve zavisi od saveta lekara i njenog stanja. Zato ne mogu ništa zvanično da potvrdim sem da je još uvek tu, i da će zauvek biti sa nama - poručio je Predrag Sarapa.

Autor: M.K.