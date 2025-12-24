AKTUELNO

Domaći

Deu Đurđević usnimili na Pinku: Evo šta se dešavalo u kancelariji i kako izgleda u trudnoći (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Voditeljka Dea Đurđević sa novim partnerom čeka dete, a danas se nije pojavila u Jutarnjem programu koji vodi sa Predragom Sarapom. Sada je na zvaničnom Instagram nalogu Pink televizije objavljen snimak iz kancelarije na kom se našla i voditeljka.

Naime, četvoro zaposlenih za televiziji "Pink", među kojima je i Dea Đurđević, imali su zadatak da što pre zapakuju poklone. Pobedu je odnela voditeljka Maja Manojlović, a Dea je zauzela drugo mesto.

Voditeljka je blistala krem rolki pripijenoj uz telo, na glavi je imala novogodišnji ukras, a osmeh nije skidala sa lica.

Oglasio se njen kolega

Nakon što je Dea Đurđević saopštila srećne vesti da je u drugom stanju, oglasio se njen kolega Predrag Sarapa i progovorio o koleginici Jovani Maksimović sa kojom će voditi jutarnji program. Sarapa je i dodao da Dea još nije zvanično otišla na trudničko i da to zavisi od saveta lekara.

- Nije nova koleginica, ona je sa nama već dve pune godine. Jovana je već vodila program, svi smo mi veliki tim, rekao je i dodao da Dea Đurđević ipak nije zvanično otišla na trudničko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dea nije otišla zvanično na trudničko, prosto joj treba odmora. Još uvek je deo našeg tima i biće, i čekamo da sve to prođe da nam dođe sa još jednim pojačanjem, stiže nam beba. Ona nije otvorila bolovanje, ali da li će voditi program to sve zavisi od saveta lekara i njenog stanja. Zato ne mogu ništa zvanično da potvrdim sem da je još uvek tu, i da će zauvek biti sa nama - poručio je Predrag Sarapa.

Autor: M.K.

#Dea Đurđević

#Kancelarija

#Pink

#Trudnoća

POVEZANE VESTI

Domaći

Slavlje u domu Dee Đurđević: Voditeljka se oglasila divnim povodom, pa se posebnoj osobi u njenom životu obratila dirljvim rečima (FOTO)

Domaći

GO STOMAK I VELIKA TETOVAŽA U PRVOM PLANU: Dea Đurđević pokazala sasvim novo izdanje! Evo ko joj pravi društvo (FOTO)

Domaći

Česnicu je nekada spremala baka, a sada je spremam ja: Dea Đurđević za Pink.rs otkrila kako će provesti najradosniji hrišćanski praznik, priznala da p

Domaći

Prve fotke trudne Dee Đurđević: Drži se za stomačić, osmeh ne skida s lica! Blista kao nikad pre! (FOTO)

Domaći

Prvi put nakon raskida sa Mladenom u javnosti! Dea Đurđević otkrila kako se oseća i priznala: Ja sam žena koja u svemu nađe....

Domaći

Pink.rs saznaje: Trudna Dea Đurđević! Voditeljka srećne vesti saznala pre nekoliko dana!