JOVANA PAJIĆ OTKRILA ZBOG ČEGA SE I DALJE NIJE RAZVELA OD SALETA: O ovome nije pričala četiri godine, a sad sve priznala

Pevačica Jovana Pajić iz braka sa frontmenom "Tropiko benda", Aleksandrom Cvetkovićem ima dvoje dece, a par je pre četiri godine stavio tačku na svoj odnos.

Međutim, Sale je nedavno sve iznenadio kada je rekao da se oni i dalje nisu razveli, a sada je ona otkrila i zbog čega.

Jovana Pajić je rekla da ne pridaje značaja papiru, te da je za nju brak sa Saletom završen pre četiri godine.

- Nema tu šta da se kaže. Nismo stigli da se razvedemo papirološki. To je završeno. Mi četiri godine ne živimo pod istim krovom. Da li će se taj papir potpisati sutra ili za dve godine… Svakako to treba uraditi zbog nekih pravnih stvari, ali i emotivnih, odnosno energetskih. Nešto treba da se zatvori da bi život krenuo da se odvija dalje - rekla je pevačica u jednoj emisiji, a na pitanje da li ima novog partnera rekla je:

– Deca su sve moje. Libero sam.

Sale: "Proslavili smo 14 godina braka"

Podsetimo, Sale je nakon razvoda pronašao sreću u ljubavi, a nedavno je sve iznenadio kada je šaljivo u emisiji "Amidži šou" rekao da su Jovana i on i dalje supružnici.

- Evo neki dan smo slavili 14 godina braka. Uskoro ćemo se papirološki razvesti, ali mi smo i dalje u braku - rekao je Sale Tropiko i šokirao sve u studiju.

Autor: M.K.