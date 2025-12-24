AKTUELNO

Domaći

NE ZNAM DA LI SI TI NORMALNA: Nada Topčagić napala Lepu Lukić, a sve zbog NJIH, nastao haos, pale i psovke

Izvor: Pink.rs, Kurir, Foto: TV PINK PRINTSCREEN/Pink.rs/Z. Veljković ||

Popularne pevačice Nada Topčagić i Lepa Lukić gostovale su u jednoj emisiji i tom prilikom govorile su o svom dugogodišnjem poznanstvu.

Muzičke zvezde nisu krile da su jedna prema drugoj uvek bile iskrene i bez dlake na jeziku. Lepa Lukić se na samom početku prisetila jedne anegdote sa snimanja novogodišnje emisije:

- Radili smo jednu emisiju za Novu godinu. Ona je nosila minđuše sličnim ukrasima koje se kače na jelke. Mi smo dugo koleginice i znamo se i ja kad pričam sa njom ne biram reči. Ja sam njoj rekla "Nado sa tim minđušama izgledaš kao jelka" A ona kaže "Kad nisam izgledala kao jelka, nisu me zvali nigde, a sada imam posla na sve strane - ispričala je Lepa.

Foto: TV Pink Printscreen

Nada kaže da što bolje izgledate, to ste interesantniji narodu:

- Evo onaj Ramštajn je prešao 100.000 ljudi.

Lepa Lukić ju je začuđeno pogledala rekavši joj da ne zna ko je Ramštajn:

Foto: Pink.rs/A. Anđić

- Ko je to, kako se on zove, ne znam ko je. Baš ja znam ko je on, ime me podseća na neki roštilj - kaže pevačica na šta joj je Topčagić odgovorila:

- Pa j*****, kako nisi čula? Ramštajn. Nemačka grupa. Čuveni su, pre tri godine su bili u Beogradu. Tada je bio haos, cela Evropa je bila tu, ja Lepa ne znam da li si normalna.

Autor: M.K.

#Lepa Lukić

#Nada Topčagić

#Svađa

#haos

#psovke

POVEZANE VESTI

Domaći

Ovaj poznati pevač je smrtno bio zaljubljen u Nadu Topčagić! Pevačica rešila da ne ćuti, pa otkrila: Pola estrade mi se udvaralo...

Domaći

Veliki intervju Lepe Lukić: Progovorila o nagradama, karijeri, a onda je i otkrila koja mlada pevačica joj je omiljena

Domaći

Ne bih išla tamo da nemam hleb da jedem: Nada Topčagić preko dvadeset godina ne peva u Hrvatskoj, a ovo je razlog

Domaći

'Duša me boli zbog tvoje muzike' Mariju Šerifović isprozivali zbog ponašanja prema Sanji Vučić, usijale se mreže!

Domaći

SNIMA SE FILM O LEPOJ LUKIĆ! Otkriće nepoznate detalje o svom životu: Pevačica stavila zabranu na korišćenje svog imena do smrti

Domaći

Veliko iznenađenje za Lepu Lukić: Evo ko je obradovao pevačicu za njen 85. rođendan! Torta sa zlatnom krunom, sveće i baloni, a jedan detalj je sve od