SVE OČI UPRTE U TEU TAIROVIĆ: Pojavila se na koncertu Emine Jahović, blista pored supruga Ivana u izazovnoj haljini koja ostavlja bez daha (FOTO+VIDEO)

Muzička zvezda zasenila sve!
Poznata pevačica Emina Jahović trenutno ima novu regionalnu turneju pod nazivom "Svitanje", a zbog velikog interesovanja večeras u Beogradu održava treći koncert u Sava Centru.
I večeras se na njenom koncertu okupio veliki broj poznatih ličnosti, a među njima i jedna od najpopularnijih pevačica mlađe generacije Tea Tairović sa suprugom Ivanom.
Tea je za ovu priliku odabrala provokativnu bordo haljinu od koje zastaje dah, dok je Ivan u bež odelu.
Muzička zvezda blistala je na koncertu i sve zasenila svojim izgledom.
U nastavku pogledajte detaljnije:
Autor: M.K.