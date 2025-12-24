AKTUELNO

Domaći

SVE OČI UPRTE U TEU TAIROVIĆ: Pojavila se na koncertu Emine Jahović, blista pored supruga Ivana u izazovnoj haljini koja ostavlja bez daha (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Muzička zvezda zasenila sve!

Poznata pevačica Emina Jahović trenutno ima novu regionalnu turneju pod nazivom "Svitanje", a zbog velikog interesovanja večeras u Beogradu održava treći koncert u Sava Centru.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

I večeras se na njenom koncertu okupio veliki broj poznatih ličnosti, a među njima i jedna od najpopularnijih pevačica mlađe generacije Tea Tairović sa suprugom Ivanom.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Tea je za ovu priliku odabrala provokativnu bordo haljinu od koje zastaje dah, dok je Ivan u bež odelu.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Muzička zvezda blistala je na koncertu i sve zasenila svojim izgledom.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: M.K.

#Emina Jahović

#Tea Tairović

#koncert

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

GOLA LEĐA, GRUDI U PRVOM PLANU! Tea Tairović se pojavila u hotelu i ostavila sve bez teksta (FOTO)

Extra

KREM DE LA KREM SE SJATIO U CENTRU BEOGRADA, A EVO ŠTA JE RAZLOG: Sve oči uprte u Ildu Šaulić (FOTO)

Domaći

Oduševila sve: Cecin stajling ostavio bez teksta! Pojavila se u miniću, sve oči uprte u nju (FOTO)

Domaći

NE PRESTAJE DA IZNENAĐUJE! Tea Tairović zapalila mreže fotkom na motoru: Obučena u crnu kožu ostavlja sve bez daha (FOTO)

Domaći

JELENA KARLEUŠA U BRUTALNOM IZDANJU U EMISIJI HIT TVIT: Sve oči uprte samo u nju, luksuz vrišti na sve strane! (FOTO)

Domaći

Sada je sve jasno: Evo zašto se Nataša Bekvalac nije pojavila na koncertu Emine Jahović, isplivala istina