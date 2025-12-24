AKTUELNO

Domaći

Srpski pevač doživeo saobraćajku! Auto završio u kanalu pored puta, poznato u kakvom je on stanju

Izvor: Pink.rs, Telegraf.rs, Foto: Instagram.com/xandermisojcic ||

Na automobilu je nastala veća materijalna šteta.

Poznati pevač Aleksandar Misojčić, poznatiji kao Xander, doživeo je saobraćajnu nezgodu dok se vraćao iz Hrvatske ka Srbiji nakon nastupa.

- Vraćali smo se sa svirke kad mi je na jednoj krivini auto proklizao. Udario sam u bankinu i sleteo u kanal dole. Srećom, svi smo dobro. Naravno da smo se uplašili, ali najvažnije je da smo zdravi i nepovređeni - izjavio je Xander za medije.

Foto: Instagram.com/xandermisojcic

Na automobilu je nastala veća materijalna šteta, ali pevač posebno ističe da je najbitnije što su on i njegove kolege dobro i da je to jedino što trenutno zaista znači.

Podsetimo, prošlog decembra Xander je bio u centru pažnje i zbog nesvakidašnjeg incidenta na graničnom prelazu sa pevačicom Gogom Sekulić. Tada su oboje zadržani od strane hrvatske policije nakon što ih je navigacija navela na neaktivni prelaz i došlo je do nesporazuma prilikom ulaska u Hrvatsku, zbog čega je Xander uhapšen na kratko pre nego što su pušteni da nastave ka nastupu.

Autor: M.K.

