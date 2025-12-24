Srpski pevač doživeo saobraćajku! Auto završio u kanalu pored puta, poznato u kakvom je on stanju

Na automobilu je nastala veća materijalna šteta.

Poznati pevač Aleksandar Misojčić, poznatiji kao Xander, doživeo je saobraćajnu nezgodu dok se vraćao iz Hrvatske ka Srbiji nakon nastupa.

- Vraćali smo se sa svirke kad mi je na jednoj krivini auto proklizao. Udario sam u bankinu i sleteo u kanal dole. Srećom, svi smo dobro. Naravno da smo se uplašili, ali najvažnije je da smo zdravi i nepovređeni - izjavio je Xander za medije.

Na automobilu je nastala veća materijalna šteta, ali pevač posebno ističe da je najbitnije što su on i njegove kolege dobro i da je to jedino što trenutno zaista znači.

Podsetimo, prošlog decembra Xander je bio u centru pažnje i zbog nesvakidašnjeg incidenta na graničnom prelazu sa pevačicom Gogom Sekulić. Tada su oboje zadržani od strane hrvatske policije nakon što ih je navigacija navela na neaktivni prelaz i došlo je do nesporazuma prilikom ulaska u Hrvatsku, zbog čega je Xander uhapšen na kratko pre nego što su pušteni da nastave ka nastupu.

