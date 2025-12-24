AKTUELNO

BILO JE NAPORNO: Tea Tairović progovorila o duetu sa Barbarom Bobak, pa priznala da bi volela da joj Emina Jahović napiše pesmu, a evo i koji hit bi joj 'ukrala' (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Tea se pojavila u društvu supruga Ivana u bordo haljini sa dubokim dekolteom, a takođe je sa sobom ponela i dobro raspoloženje. Nije krila svoju uzbuđenost povodom ovog spektakla.

Pevačica Emina Jahović večeras održava svoj treći koncert u Sava Centru. Naša ekipa našla se na licu mesta, a uhvatili smo mnoge poznate koji su došli da podrže Eminu. Među njima je bila i muzička zvezda Tea Tairović.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Jedva sam čekala ovo veče, mesec dana pričam o ovom koncertu. Radim mnogo, ali volela bih da mogu da stignem na većinu koncerata. 

Tairovićeva se nije libila da ishvali koleginicu, te je otkrila koju Emininu pesmu najviše voli.

- Emina je pretalentovana, jedinstvena, volim je zato što je svoja. Najviše me je kupila pesmom "Svitanje". Ipak, vrlo rado bi joj "ukrala" jednu pesmu.- "Dal ona zna", zato što je najveći hit. Mislim da je "Svitanje" kao neka mini molitvna. Ne mogu da kažem da bih volela da je to moja pesma, jer je njena, ali najviše volim tu pesmu.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

"Nije nateran"

Tea se osvrnula i na dolazak svog supruga.

- Nije nateran da dođe, voli njen pesme, ali ovo je ipak više za žensku populaciju.

Pevačica je priznala da bi volela da joj Jahovićeva napiše tekst za neku buduću pesmu.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

- Volela bih, zašto da ne? Mislim da bi to bila jako lepa pesma.

Progovorila je o duetu "Santa leda" sa Barbarom Bobak. 

- Ta pesma je u top tri. Bilo je jako naporno, ali zadovoljna sam.

