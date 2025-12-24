AKTUELNO

Domaći

IZAŠLA ZAKOPČANA DO GRLA, PA SE SKINULA NA BINI: Emina Jahović na koncertu raspametila izgledom, kao svetska diva (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Pevačica Emina Jahović večeras održava treći koncert u Beogradu, a pred publiku u Sava Centru izašla je sva u belom. Ona je ovoga puta odabrala elegantno odelo i ogrtač od perja.

Emina Jahović je zalizala kosu, a stajling je upotpunila efektnim minđušama.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Međutim, atmosferu je odmah na samom početku zahuktala te je počela da đuska na bini, a onda je usledilo i skidanje. Ona je skinula ogrtač i ostala u belom korsetu koji je istakao njen dekolte.

Pevačica je đuskala na bini, a publika je odmah ustala na noge.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Poznati na koncertu

Brojne javne ličnosti okupile su se na Emininom koncertu. Aleksandra Prijović je bila u kožnoj suknji i bundi, a sve oči su bile uprte u nju.

Tea Tairović je došla sa suprugom i sve zasenila izgledom, a tu su bile i Marija Mikić, Jovana Đorđević, Petar Mitić i Ivana Pavković.

- Meni je drago kada mogu da odem na koncerte kolega, tu sam da podržim kolege i da ih slušam. Ja uvek razmišljam kako je njima kad treba da izađu na binu, znam kakva je trema. Kada je Emina u pitanju mislim da će biti najbolji jer je treći po redu. Želim da joj čestitam na trećem koncertu, da ih ima još mnogo - rekla nam je Aleksandra koju su fanovi saletali.

Autor: M.K.

#Emina Jahović

#koncert

