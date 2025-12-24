TEA TAIROVIĆ ZAPLAKALA NA EMININOM KONCERTU: Jahovićeva prišla koleginici u prvom redu, pa izazvale lavinu emocija, Prija pala u TRANS (FOTO)

Pevačica Emina Jahović večeras održava treći ovogodišnji koncert u srpskoj prestonici, na kom su, između ostalog, njene koleginice Aleksandra Prijović i Tea Tairović.

Prija se odlično provodila, što su zabeležile naše kamere, dok se Tea u jednom trenutku rasplakala.

Teu su dotakle numere koje je Emina izvodila, pa je pustila suzu, dok joj je lepa Novopazarka malo potom prišla u prvom redu.

Emina je poljubila Teu, a onda je otišla i do Aleksandre, koja se odlično provodila.

Priju je posebno pogodilo Eminino izvođenje pesme "Jugoslovenka", koju originalno peva Lepa Brena, a sve detalje sa lica mesta pronaći ćete u videima u okviru teksta.

"Emina je pretalentovana"

- Jedva sam čekala da dođem, dugo pričam o ovome. Radim mnogo, ali sam sad stigla. Emina je pretalentovana, svoja, volim je mnogo. "Da l' ona zna" bih volela da je moja pesma, "Svitanje" mi se dopada, to je kao jedna mini molitva. I moj muž voli njene pesme, nije nateran da dođe (smeh) - rekla je Tea Tairović pred našim kamerama.

Autor: M.K.