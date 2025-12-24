TEA I PRIJA U PRVOM REDU UŽIVALE UZ EMININE PESME, a evo kako je protekao njihov susret na koncertu - ovo jasno pokazuje u kakvom su odnosu (FOTO+VIDEO)

Srdačno se pozdravile i izgrlile i izljubile pred svima!

Pevačica Emina Jahović održava večeras treći koncert u Sava centru, nakon uspešna dva koncerta o kojima su mediji danima brujali.

Pred večerašnji koncert, dok se punila sala, desila se nesvakidašnja scena, kada su njene mlađe koleginice i prijateljice - Aleksandra Prijović i Tea Tairović, "naletele" jedna na drugu. Pevačice su se izgrlile i izljubile, a potom zaplesale iako koncert nije ni počeo.

U nastavku pogledajte kako je izgledao susret dve muzičke zvezde:

Tea Tairović je došla u pratnji supruga Ivana Vardaja na koncert, a Aleksandra Prijović nam je rekla da je došla da uživa u koncertu Emine Jahović, ali i da je danas imala probu pred dva zakazana nastupa za Novu godinu.

Autor: M.K.