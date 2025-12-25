SAMOHRANA SAM MAJKA, ZA DRUGO NE ZNAM... Marija Šerifović otvorila dušu o majčinstvu, prvi put progovorila o tome kako se oseća

Marija Šerifović progovorila je o majčinstvu i odgajanju sina.

Pevačica Marija Šerifović odgovarala je na svom Insatgram nalogu na pitanja fanova. Ona je tom prilikom bila vrlo otvorena, te je govorilas o raznim temama, a najviše pitanja dobila je za sina Maria i majčinstvo. Prvo pitanje je bilo koliko misli da ju je majčinstvo promenilo.

- U brzini adaptacija na situaciju iliti u brzini prihvatanja te nenormalne amplitude promene emocija - priča Marija i otkriva da li je stroga majka:

- Svi oko mene govore on je mali, on je mali, ja kažem nije mali, on sve zna, sve razume. Mislim da sada nisam, on je toliko aktivan da je to čudo Božije, a na meni je trenutno sada samo da ga sačuvam.

Samohrane majke - bogom dane osobe!Marija se ovom prilikom dotakla i kako je to biti samohrana majka.

- Ja obzirom na to da za drugo ne znam, ne vidim nikakvu težinu... U stvari, vidim i znam da svakoj samohranoj majci treba da se dodeli pehar, diploma, plata od 5.000 evra. Samohrane majke da postanu bogom dane osobe..

Šerifovićka je istakla da ne bi volela da njen naslednik nastavi da se bavi pevanjem, ali bi želela da zna nešto o muzici.

- Ja mislim da to iz dana u dan, iz nedelje u nedelju, ta ljubav se razdvija, kako je on sve veći, tako se ta ljubav umnožava... Tek onda shvatamo koliko je to najvažnija uloga u našem životu i nešto bez čega više ne možete.Mario je rekao "mama"Jedan od pratilaca ju je upitao i kakav joj je bio osećaj kada ju je sin nazvao "mama".

- Sjajan, ali sada već nije sjajan jer izgovara milijardu puta dnevno, ali osim mama govori i "Maja".

Autor: M.K.