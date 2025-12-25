Budite okruženi ljudima: Milica Todorović se oglasila pred porođaj, povukla se iz javnosti, a sad se oglasila na Instagramu

Todorovićeva se oglasila na pstagramu povodom praznika i čestitala svojim fanovima katolički Božić!

Pevačica Milica Todorović u poodmakloj je trudnoći, a poslednjih meseci se povukla iz javnosti kako bi uživala u blagoslovenom stanju okružena porodicom i prijateljima. Ona se sada oglasila na svom Instagramu povodom praznika.

- Srećan Božić! Svim mojim prijateljima i fanovima želim da praznične dane provedete u zdravlju, sreći i blagostanju, okruženi mirom i ljubavlju. Vaša Milica Todorović - napisala je ona na svom Instagramu.

Prvi meseci trudnoće su joj bili teški

Podsetimo, njene komšije su bile raspoložene govore o njoj.

- Milicu svi volimo i kada smo čuli je trudna bili smo presrećni. Pre toga je bila u fokusu javnosti zbog onog kriminalca kojeg su ovde hapsili, kako se pisalo, kod nje u stanu i to nas je iznenadilo. Ona nije dete iz takvog okruženja i dobro je da se otarasila tog lika. Ne znam ko je novi dečko, unuka mi kaže da dolazi. Ne živi tu, ali joj pomaže oko svega. Ona će valjda tu ostati da živi. Sigurno da hoće jer tu su stizale stvari, neka drvenarija, verujem da je to krevetac i neke komode za bebu. Šta znam, šta tu sad sve treba da ima beba, ja kada sam dobio decu to se samo krevetac kupovao. Ova današnja deca imaju i auto čim se rode i razne ljuljaške - rekao je komšija za Blic.

- U početku je nismo viđali, a i kada je prolazila bila je nekako ozbiljna. Verovatno su joj prvi meseci bili teški, to se moglo pročitati na njenom licu. Sada je opet ona stara, nasmejana, energična i svuda ide. Mama joj je tu često i stalno dovlače neke kese sa stvarima, sada već broji sitno.

Autor: Nikola Žugić