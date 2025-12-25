AKTUELNO

Domaći

PEVAČU POZLILO, PA SE SRUŠIO USRED EMISIJE! Kasnije se povukao iz javnosti, a danas ga ne biste prepoznali: Smršao je 56 KG (FOTO)

Izvor: Blic.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevač Mirko Gavrić pored svoje karijere koju je godinama gradio, oprobao se i u rijaliti programu, pa je tako bio deo ekipe u "Zadruzi".

Tako pak, mnogi pamte jednog od njegovih gostovanja koje je imao na Pinku, kada je pao u nesvest usred studija. Nakon završetka rijalitija, Mirko Gavrić se povukao iz javnosti, te se posvetio privatnim stvarima, da kako je radio na tome da skine kilažu, te je smršao 56 kilograma za kratko vreme.

Foto: Instagram.com

Inače, Mirko danas objavljuje fotografije sa egzotičnih destinacija, te je jasno da voli da putuje, a situaciju koja mu se dogodila u studiju, kada se onesvestio, skorije nije komentarisao.

Imao problem sa bivšom ženom

Mirko je naime, imao problema i sa brakom, te je posle razvoda govorio o nesuglasicama sa bivšom.

- Prošla godina za mene je bila potpuni pakao. Draganu više ne želim da vidim i nas dvoje nismo u kontaktu. Dragana je bila osoba kojoj sam slepo verovao. Dao bih joj bubreg, srce, sve što joj je trebalo, a ona me je izdala na najokrutniji način. Zabola mi je nož u leđa. Varala me je - rekao je Mirko svojevremeno za medije.

Foto: RED TV Printscreen

Autor: Nikola Žugić

