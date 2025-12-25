KADROVI KOJI IZAZIVAJU JEZU! Isplivao snimak s lica mesta: Naš pevač doživeo saobraćajku, sleteo s puta u Hrvatskoj Objavljen snimak s lica mesta! Srpski pevač sleteo s puta u Hrvatskoj, auto uništen, kadrovi izazivaju jezu

Naš poznati pevač, Aleksandar Misojčić, poznatiji kao Xander, doživeo je saobraćajku!

Aleksandar Misojčić, naš pevač, poznatiji i kao Xander, doživeo je saobraćajku kada je autom sleteo s puta, a snimak nesreće je sada objavljen. On je podelio to na mrežama i otkrio kako se oseća nakon nezgode.

- Hala vam što pitate, ovo je sve jako dugo trajalo i nisam stigao da odgovorim svima.

- Istina je, imali smo peh u Hrvatskoj, vratili smo se živi i zdravi i to je ono što je sad najvažnije - napisao je on.

Ono što je najbitnije, niko nije povredjen i svi su živi. Samo malo pre nesreće, Misojčić se snimao u besnoj mašini "kako ozbiljno gazi" i to u ne baš najboljim uslovima za vožnju.

Podsetimo, prošlog decembra Xander je bio u centru pažnje i zbog nesvakidašnjeg incidenta na graničnom prelazu sa pevačicom Gogom Sekulić.

Tada su oboje zadržani od strane hrvatske policije nakon što ih je navigacija navela na neaktivni prelaz i došlo je do nesporazuma prilikom ulaska u Hrvatsku, zbog čega je Xander uhapšen na kratko pre nego što su pušteni da nastave ka nastupu.

Autor: Nikola Žugić