Naš poznati pevač, Aleksandar Misojčić, poznatiji kao Xander, doživeo je saobraćajku!
Aleksandar Misojčić, naš pevač, poznatiji i kao Xander, doživeo je saobraćajku kada je autom sleteo s puta, a snimak nesreće je sada objavljen. On je podelio to na mrežama i otkrio kako se oseća nakon nezgode.
- Hala vam što pitate, ovo je sve jako dugo trajalo i nisam stigao da odgovorim svima.
- Istina je, imali smo peh u Hrvatskoj, vratili smo se živi i zdravi i to je ono što je sad najvažnije - napisao je on.
Ono što je najbitnije, niko nije povredjen i svi su živi. Samo malo pre nesreće, Misojčić se snimao u besnoj mašini "kako ozbiljno gazi" i to u ne baš najboljim uslovima za vožnju.
Podsetimo, prošlog decembra Xander je bio u centru pažnje i zbog nesvakidašnjeg incidenta na graničnom prelazu sa pevačicom Gogom Sekulić.
Tada su oboje zadržani od strane hrvatske policije nakon što ih je navigacija navela na neaktivni prelaz i došlo je do nesporazuma prilikom ulaska u Hrvatsku, zbog čega je Xander uhapšen na kratko pre nego što su pušteni da nastave ka nastupu.
Autor: Nikola Žugić