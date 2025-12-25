NAPUSTIO SRBIJU I NAŠAO BOGATOG SUPRUGA! Evo kako danas izgleda pevač Din: Sa mužem pozirao u kaputu, pa poslao svima važnu poruku (FOTO)

Pevač Fuad Backović, poznatiji kao Din, početkom dvehiljaditih godina je obeležio pop scenu našeg regiona, a onda se naprasno povukao iz javnosti.

On već neko vreme živi van Srbije, ima bogatog supruga, a sada su pozirali zajedno u kaputima, te su svima putem Instagrama čestitali Božić.

Kako su vreme praznika iskoristili da putuju zajedno, slikali su se na raznim destinacijama.

- Dok godina nežno zatvara svoje poglavlje, sa zahvalnošću razmišljam o svemu što je ponudila - trenucima lepote i izazova, završecima i počecima, lekcijama koje su me usavršile i susretima koji su me obogatili. Svaki korak me je vodio bliže jasnoći, svrsi i dubljem uvažavanju samog putovanja. Želim vam sezonu mira, zdravlja i Novu godinu ispunjenu inspiracijom, izobiljem i svetlim novim mogućnostima.

Šaljem svoju ljubav i saosećanje svima vama koji ste ove godine izgubili svoje voljene - neka njihovo prisustvo nastavi da živi u vama kroz ljubav, sećanje i tihu lepotu svega što su dali.

Želim vam sezonu mira, zdravlja i Novu godinu ispunjenu inspiracijom, izobiljem i svetlim novim mogućnostima - stajalo je u objavi pevača.

Inače, Din je otkrio koliko obaveza ima u Americi, ali se ne žali.

-Imam posao i vrlo ozbiljne obaveze u Americi, i ne mogu tako često da dolazim. Nikad nisam muzici rekao ne i videćemo šta će se desiti u budućnosti, ona je na stend baju. Ne bežim od muzike, a voleo bih da se BiH vratim na scenu Evrosonga i ako se to desi, voleo bih da budem deo tima, ne kao izvođač već neko ko bi pomogao iskustvom i svim onog što znam - rekao je Din za Avaz.

