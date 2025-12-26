Ako okači mikrofon o klin, predavaće deci: Jelena Kostov izazvala buru promenom, svi kažu da je pun pogodak (FOTO)

Jelena Kostov (42) rešila je da napravi promenu u svom fizičkom izgledu, pa se uputila kod frizera i skratila kosu!

Nova frizura na pevačici Jeleni Kostov izgleda sveže i moderno, a daje joj i dodatnu dozu ženstvenosti po kojoj je i inače prepoznatljiva.

- Malo promene što da ne - napisala je Jelena uz nove fotografije.

Pevala za 3.000 dinara, a sad sa mužem iz Žandarmerije živi bajku

Jelena Kostov proslavila se u jednom muzičkom takmičenju, a kako je i sama priznala, na samom početku karijere pevala je za 3.000 dinara.

Tada je pevačica studirala na Muzičkoj akademiji, a drugari su je nagovorili da sa peva na jednoj svirci. Jelena Kostov je nakon tog nastupa odlučila da se posveti potpuno muzici.

- Tada sam u glavi svojoj presekla da želim da se bavim pevanjem. Tada su me naterali drugari, trebala im je pevačica za Osmi mart. Ja sam bila na Muzičkoj akademiji i nije mi palo na pamet da ću ja da se bavim pevanjem u životu. Ubeđivali su me od septembra za taj nastup i uspeli su. Mnogo žena je bilo na tom nastupu, dobila sam mnogo komplimenata i ja sam došla kući i shvatila da je to moj život - prisetila se u emisiji "Grand specijal" i otkrila za koliko novca je tada pevala:

- Bio je honorar 3.000 dinara, to je u to vreme bilo kao sada možda 6.000 dinara.

Jelena se udala za Miljana Vukovića, pripadnika žandarmerije. Njih dvoje svoju privatnost čuvaju daleko od očiju javnosti, te se o njenom suprugu malo zna. Njih dvoje danas imaju dvoje dece, sina Miliju i ćerku Milu.

Porodica živi u Beogradu u raskošnom stanu, koji gleda na Avalski toranj, a imaju i kuću na Goliji.

Autor: Nikola Žugić