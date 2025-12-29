Kraljičino obraćanje posle kojeg su Hari i Megan spakovali kofere: Vilijam je bio u šoku i čekao bratovljev tantrum

Koliko god da je bilo tračeva unutar kraljevske porodice, niko nije mislio da je situacija toliko ozbiljna da će princ Hari i Megan napustiti svoje funkcije!

Monarsi se tradicionalno pred Božić i Novu godinu obraćaju građanima, pa izuzetak nije bila ni engleska kraljica Elizabeta II, koja je nastavila ovu tradiciju, započetu još 1932. istorijskim radijskim obraćanjem kralja Džordža V.

Vladari obično koriste ovaj govor kao priliku da se osvrnu na prethodni period i iskažu zahvalnost, da ukažu na uspone i padove godine na izmaku.

Iako kraljica Elizabeta nije direktno pomenuta razdor u njenoj porodici u svom obraćanju 2019. godine, nakon njega su kraljevski analitičari prvi put izneli teoriju da princ Harii Megan, vojvoda i vojvotkinja od Saseksa, mogli da napuste svoje funkcije.

Suptilna poruka kraljice

Naime, za razliku od prethodne godine, pored kraljice nije bilo fotografije princa Harija, Megan i njihovog novorođenog sina Arčija. Mnogi su to videli kao znak "izguravanja na margine monarhije".

U tom trenutku je princ Hari bio u Kanadi sa suprugom i sinom, a kraljevska biografkinja Tina Braun ističe da je njegov stariji brat princ Vilijam nakon kraljičinog govora bio svestan da će Hari da priredi "tantrum pete kategorije".

– Vilijam je navodno bio zabezeknut kad su Saseksovi "isečeni". Poznavao je svog brata dovoljno da zna da će kuva tantrum pete kategorije – istakla je ona u svojoj knjizi "Papiri iz Palate".

Zašto je kraljica "izbacila" Harija i Megan iz božićne poruke?

Otkako su se venčali 2018, princ Hari i Megan Markl su pokušavali da pronađu način da samo polovično budu članovi britanske kraljevske porodice, odnosno da uživaju u beneficijama, ali da ne budu toliko "na terenu". Navodno je iza toga bila želja vojvotkinje da modernizuje monarhiju. Potom su Hari i Megan u oktobru 2019. najavili da će napraviti pauzu od kraljevskih dužnosti, kao i da će otputovati sa sinom u Kanadu. Odlučili su da ne provedu Božić s porodicom u Sandringemu, već su ostali s Meganinom majkom Dorijom Regland u Vankuveru, a nakon kraljičinog obraćanja počele su spekulacije da je situacija komplikovanija nego što mislimo.

Došao je dan za snimanje poruke građanima Velike Britanije, a kraljica je, kažu izvori, bila svesna da mora da preuzme kontrolu nad situacijom. Pored Harija i Megan, opterećivale su je i optužbe na račun njenog sina princa Endrua, pa je Elizabeta II odlučila da na stolu ne bude njihovih fotografija i da ih ne pomene u svojoj poruci.

– Kraljica je pokazala portret Harija, Megan i bebe Arčija. "Ona", rekla je kraljica – tvrdi kraljevski biograf Kristofer Anderson. – Pretpostavljam da nam ta ne treba.

Odmah su se pojavile spekulacije o strašnim svađama u kraljevskoj porodici, a samo dve nedelje kasnije, 7. januara 2020, Saseksovi su saopštili da se povlače iz svojih dužnosti.

– Posle mnogo meseci razmišljanja i privatnih razgovora, odlučili smo se za promenu ove godine kako bismo isklesali novu, progresivnu ulogu unutar institucije – naveli su vojvoda i vojvotkinja od Saseksa, koji su istakli da će ipak nastaviti da podržavaju kraljicu.

Autor: Nikola Žugić