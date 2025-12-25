Ako je nekad uspelo, može ponovo: Nataša Bekvalac progovorila o 2025. godini, pa se osvrnula na ćerku Hanu

Pop pevačica Nataša Bekvalac nastupila je sinoć pred beogradskom publikom u jednom prestoničkom lokalu, gde je napravila sjajnu atmosferu.

U publici su se našle njene brojne kolege, među kojima su Džejla Ramović, Uroš Živković, Dragomir Despić Desingerica, Marija Mikić... A od poznatih ljudi iz javnog sveta bili su tu i manekenka Jovana Švonja, Đina Džinović, Sofija Rajović i mnogi drugi.

Pre nego što je izašla na binu, Nataša Bekvalac je stala pred naše kamere i priznala da je dobro raspoložena, a posebno je obradovalo kada je čula da su joj kolege tu.

- Sjajno sam raspoložena, jedva čekam da nastupim pred beogradskom publikom. Baš mi je drago što su mi kolege tu. Sad imam dodatnu tremu (smeh) - rekla je Nataša, pa je sumirala 2025. godinu:

Za mene je ova godina bila jako turbulentna. Imala sam puno uspova i padova i nekako se nadam da ulaskom u 2026. godinu da ću imati nekako balansiran život, čemu generalno težim jer stvarno mi je ovih lomova više dosta (smeh). Horoskop kaže da će naredna biti dobra!

O ćerki Hani više neće govoriti u javnosti

Nataša se osvrnula na školovanje svoje ćerke Hane, koja se nedavno preselila u Madrid.

- Hana je trenutno ovde, nije u Madridu, ali život donosi i prelepe i stresne stvari, svaka mama zna o čemu pričam. Verujem u život i nadam se da mi Bog da uvek onoliko koliko mogu da izdržim - rekla je pevačica na pitanje kako joj pada razdvojenost od ćerke, a onda je otkrila da više neće govoriti u javnosti toliko o njoj:

Nije mi čudno kad mi ćerka dolazi na nastupe, to se dešavalo često u prethodne dve godine, ali kada su deca i moj privatni život u pitanju, odlučila sam da ne pričam o svemu tome više toliko, zato što mi tako prija. Mislim da to što sam mama i što sam javna ličnost ima lepe, ali i manje lepe stvari i da deca nisu kriva za to što sam javna ličnost. Trudim se da budem samo mama i da se bavim isključivo svojim poslom.

Autor: Nikola Žugić