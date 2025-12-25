Evo kako izgleda Brenina vila vredna 18 miliona dolara u Majamiju: Palme, luksuz, bajkovit pogled na more... (FOTO)

Legendarna pevačica Lepa Brena i njen suprug, bivši teniser, Slobodan Boba Živojinović poseduju luksuznu vilu u Majamiju, a njena vrednost procenjuje se na 18 miliona dolara!

Vila Lepe Brene u Majamiju nalazi se na obali okeana i ima 557 metara kvadratnih. Poseduje šest spavaćih soba i šest kupatila, dve kuhinje i bar pod otvorenim nebom.

Brena i Boba, koji su na pranju prozora zaradili 300.000 evra, pre par meseci dooneli su odluku da prodaju vilu, ipak, dok se to ne desi, porodica Živojinović uživa u čarima kuće na obali.

- To je tačno, kuća će uskoro biti potpuno gotova i odlučili smo da je prodamo. Mislim da će to biti kuća koja je u rekordnom roku sagrađena u Majamiju jer smo počeli gradnju prošle godine, a evo uskoro će biti gotova. Bivša teniserka Martina Navratilova je vrata do nas i njena kuća je građena skoro tri i po godine - pričao je Boba ranije za Blic, pa dodao:

Razmišljali smo da je iznajmljujemo, ali smo onda Brena i ja seli i dogovorili se da je ipak prodamo, pa ćemo sledeće godine graditi novu. Nas biznis više veže za Evropu, a šteta je da takva kuća i na takvom mestu bude prazna. Sa druge strane, nakon što se dogodila pandemija korona virusom ljudi su iz Njujorka počeli da se sele u Majami, i ovo je postala tražena destinacija za život. Uz obalu ima relativno mali broj kuća i cena im je u ovom trenutku dobra. Odlučio sam da iskoristim to.

Autor: Nikola Žugić