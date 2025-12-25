AKTUELNO

Domaći

Naša pevačica 15 dana nakon porođaja traži pomoć: Aleksandra Bursać u dilemi (FOTO)

Pevačica Aleksandra Bursać oglasila se putem Instagrama i potražila savet od ostalih majki u vezi bebinih grčeva.

Aleksandra Bursać porodila se pre 15 dana i na svet donela ćerku kojoj su ona i njen partner Stevan Sekulić dali ime Kasija.

Aleksandra se sada oglasila na Instagramu i zatražila savet od svojih pratilaca, tačnije od drugih mama. Naime, njena ćerkica ima grčeve, pa je pevačica odlučila da potraži iskustva i preporuke putem društvenih mreža.

- Mame, pitanje za vas. Šta vam je najviše pomoglo kod grčeva? I da li danas, ako damo jedne kapi i ne deluju, možemo probati druge? - napisala je Aleksandra.

Nedugo potom, ona je objavila i emotivnu fotografiju sa klinike. Na slici se vidi Stevan koji nosi bebu u kolevci, uz komentar: "Naša prva vožnja u kolevci".

Poznato je i da je Stevan, koji je deset godina mlađi od pevačice, prisustvovao porođaju. Aleksandra se porodila carskim rezom, a kako je sama objasnila, do promene plana je došlo iz zdravstvenih razloga.

