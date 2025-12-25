20 godina sam bio zavistan od droge i alkohola: Šok priznanje Skaj Viklera: To je bio jedini način da...

Reper Đorđe Miljenović, poznatiji kao Skaj Vikler, priznao je da je 20 godina bio teški zavisnik od narkotika i alkohola!

Reper Skaj Vikler, koji se nedavno treći put oženio i koji sa svojom izabranicom čeka dete, šokirao je priznanjem o nedozvoljenim supstancama.

- Ja sam preko 20 godina teški zavisnik i od alkoholizma i od narkotika i od svega. U jednom trenutku tome svemu je došao kraj. Onda je jednu zavisnost trebalo zameniti drugom i onda su to bili treninzi i video igre. Video igre su otprilike najbezbolniji način da ja potrošim svoje vreme, a da se ne olupam kao zvečka i da ne škodim sebi i ljudima oko sebe - ispričao je Vikler u emisiji "Glam i drama", a onda otkrio da li smatra da ga je ljubav promenila.

- Ne, ljubav menja neke druge stvari - bio je jasan reper.

Čeka bebu sa trećom ženom

Skaj Vikler oženio se lepom Nastasijom Bodirogom, a nakon toga su podelili srećne vesti da čekaju bebu. Pevač i autor Đorđe Miljenović oženio se u maju ove godine. On je Nastasju verio još 2023. godine, a dugo su zajedno.

Na društvenim mrežama je osvanula prva fotografija sa venčanja, na kojoj vidimo momenat u kom su izgovorili sudbonosno "da". Mladoženja je bio u tamnom odelu, dok je mlada imala belu venčanicu sa izrezom kod noge.

