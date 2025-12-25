Objavljena umrlica za harmonikaša Hanke Paldum koji je stradao u nesreći! Ona se odmah oglasila, njeno ime...

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 22. decembra u Nezucima kod Višegrada, poginuo je Samir Hodžić, harmonikaš Hanke Paldum, u 55. godini.

Nakon što je pevačica saznala za tragičnu smrt svog prijatelja i saradnika, od šoka nije mogla da priča.

- Majka nikako ne može da se javi. Čula je za tragediju, sad smo čuli šta se desilo. Mnogo se potresla. Jako je tužna. Nije u stanju da se javi, razumite nas - rekla je tada njena ćerka Minela za Blic.

Hanka Paldum tek sada je smogla snagu da se oglasi, pa je na društvenoj mreži Instagram podelila snimak pokojnog kolege, ali i umrlicu sa datumom ispraćaja.

- Dženaza će se obaviti u petak 26.12.2025. godine u 13.30 sati na Gradskom groblju Bare - piše na umrlici.

Među ožalošćenima navedena je supruga Amra, sinovi Amar i Naser, sestre, ali "njegovi Hanka i Benjo sa porodicama".

Autor: Nikola Žugić