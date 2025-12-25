Nije to sramota: Luna Đogani otkrila kako se oseća nakon što je javno zaplakala zbog Slobe Radanovića: Rizikovala sam sve...

Luna Đogani, pobednica "Zadruge 2", u emotivnoj ispovesti spomenula je bivšeg partnera i zaplakala, a sada je otkrila kako se oseća nakon emotivnog kraha!

Luna Đogani se, prilikom poslednjeg televizijskog gostovanja, rasplakala. Ona je, naime, pričala o nekadašnjem partneru, pevaču Slobi Radanoviću.

- Nikada više pohvala nisam dobila nego posle te emisije. Razmišljala sam da li sam trebala da idem na takav tip emisije s obzirom na to da znam kakve su teme, ali ja sam se toliko dobro osećala posle emisije. Nekada je zdravo pričati o svemu što ste prošli i isprazniti se, nije sramota... - istakla je Luna.

Zbog čega se Luna rasplakala?

Luna Đogani se, naime, rasplakala kada se prisetila boravka u rijalitiju, u prvoj sezoni rijalitija "Zadruga".

- Uf, teško pitanje da li bih preporučila mladim devojkama da uđu u rijaliti. Zato što... Moj motiv je bio prvenstveno novac. Ja sam pozvana u taj rijaliti kao ćerka poznatih ličnosti. Produkciju te televizije je zanimalo kako će se snaći ćerka poznatih ličnosti u takvom formatu. E sad, ja sam uvek pre toga gledala rijalitije u kojima su moji roditelji bili, "Farma", "Veliki brat" i tako dalje i to je nekako bilo potpuno drugačije od ovog sad što možemo da gledamo - istakla je Luna.

- Ja sam to zamišljala tako. U tim, 20. godinama kada smo mi najpametniji, kao moja sestra sada, da sve znamo, da smo sve prošli, a ništa nismo prošli, ja ću ući u taj rijaliti, ja ću biti tamo ono što jesam, zaradiću novac, pokazaću se najbolje moguće i to je to. Ja sam to tako zamišljala ne znajući gde zapravo idem i šta me čeka i šta može da se desi, pristala sam - dodala je Luna.

- Nekako, dobila sam dobru ponudu, želim da pokažem kakva sam ja. Naravno, konsultovala sam se sa svojim roditeljima, pozvana sam bila od strane produkcije, ali taj član je bio zapravo prijatelj moje majke i on je nekako doprineo tome da ja imam još veći... Verovala sam gde idem i šta će mene tamo da čeka i kako će tamo biti - dodala je Luna.

- Generalno sam ja neko ko voli izazove, volim društvo, volim da se nešto dešava. U tim godinama, meni je to jako zvučalo primamljivo i zanimljivo i iako mi je bilo jako teško da se odvojim od porodice jer se pre toga nikad toliko nisam odvojila, nekako me je vuklo, uđi, uđi, probaj, vidi, što da ne, izazov jedan u životu, sigurno će te nečemu nučiti i tako dalje - dodala je Luna.

Šta je Đoganijeva rekla o linču koji je doživela?

- I tako sam i ušla. Ogroman linč sam doživela. Ja uopšte nisam bila svesna situacije dok sam bila unutra. Kao da sam u nekom univerzumu, u nekom drugom svetu, uopšte nesvesna kamera i nesvesna toga da mene tamo neko gleda. Posle par dana je to kod mene nestalo. Kada sam ušla, sve se kao gledaš u kamere, posle sedam, osam dana to nestaje, ti potpuno izgubiš svest da si ti u jednom prostoru gde te snimaju kamere 24 sata, gde tebe tamo neki ljudi gledaju, jer sam ja takva. I dan-danas imate učesnike koji su unutra, koji znaju non-stop da se snimaju, svih deset meseci oni paze kako će da sede, kako će da pričaju, kako će da rade, ali ja nisam taj lik. Ja sam ušla u to, ja sam se ponašala onako kako sam se osećala u tom trenutku. I tako se sve to i desilo - dodala je Luna.

O ljubavi sa Slobom

- Prepustila sam se svojim emocijama, prepustila sam se nečemu što sam osećala da je iskreno, da je pravo i da će biti vredno svega toga u šta sam se ja upustila i što sam rizikovala sve, apsolutno sve. Jako sam verovala u tu ljubav, da. Pa ja ne mogu iskreno da pričam o tome da li je on isto osećao - dodala je Luna, govoreći o Slobi Radanoviću.

- Zato što ja... Ja ne mogu da znam šta je on osećao. Od dana kad sam izašla odatle, nisam ni sigurna ni u šta od svega toga. Ja znam šta sam ja osećala i znam šta sam ja želela i znam šta je u mom srcu bilo i u mojoj glavi i zbog čega sam sve to radila, ali ne mogu da pričam za drugu stranu. Kako me nije bolela osuda. Ali to sve kreće tek kad sam izašla. Jer mi smo do tada svi zaštićeni unutra. Mi ne možemo da znamo šta se dešava napolju, šta pišu novine, šta ljudi misle o tebi. Izlazim i susrećem se sa realnošću. Vraćam se u svet iz kog nisam otišla. Izašla sam iz jednog prelepog, toplog, lepog života, svoje porodice, prijatelja, idem gde me čeka haos, osude, gubitak prijatelja, linč, sabotacije sa svih strana poslovnih.

- Ne samo mene, nego i moje porodice. Moja majka više nije mogla da radi. Znači, to je ogromni pritisak i ozbiljan teret na mojim leđima da ja saznam da je moja majka izgubila posao zbog mene. Zbog mojih postupaka. Velika krivica. Do skoro sam je imala. Moja sestra koja je preživela, ni kriva ni dužna, koja je tada u osnovnoj školi, proživljava veliki linč od strane vršnjaka - dodala je Luna.

- Čak je slomila i ruku, gurnuli su je sa ljuljaške. Maltretiraju je samo zato što je moja sestra. Jako sam bila ljuta na sebe. Kažnjavala sam se. Trebalo mi je dugo vremena, ali sam bila jako ljuta na sebe. Najmanje zbog sebe, zbog svojih ljudi koji su morali da prolaze sve to. Morala sam da uđem drugi put u rijaliti - dodala je Luna.

