NAPRAVILA SKANDAL NA MONTESONGU, A SAD JOJ SE SVI SMEJU! Isplivao snimak Krstinje Todorović, haos na mrežama: Vratite nam Kneza (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Krstinja Todorović napravila je skandal nakon Montesonga zbog broja glasova koji je dobila, te tom prilikom i javno prozvala predsednicu žirija Ninu Žižić.

Ipak, ponovo je nastao haos zbog Krstinje Todorović, kada je na društvenim mrežama isplivao snimak na kom priča na engleskom jeziku.

Naime, na društvenim mrežama je osvanuo snimak Krstinje Todorović kako govori engleski, nakon čega su je svi uporedili sa legendarnim snimkom Nenada Kneževića Kneza.

Ona je u jednom intervjuu pred finale "Montesonga" obratila se gledaocima na engleskom jeziku. Na klipu, koji možete pogledati iznad, je osvanuo i zanimljiv natpis koji je nasmejao sve pratioce.

"Vratite nam Kneza", glasio je komentar na koji su se pratioci odmah nadovezali: "Nenade, sve ti je oprošteno"...

Autor: Nikola Žugić

