Milena Dravić i Dragan Nikolić skupili novac za auto, a ono što su tada uradili sa parama je za VELIKI APLAUZ: Ovo malo ko zna

Glumački par Milena Dravić i Dragan Nikolić su važili za najlepši par, obeležili su domaću kinematografiju brojnim ulogama u ostvarenjima, a malo ko zna zna da su pomogli jednom dečku kome je bila potrebna pomoć za operaciju očiju.

Kako su preneli domaći mediji, u vreme velike krize Dragan Nikolić i Milena Dravić su uspeli da skupe novac za novi automobil, kako bi zamenili svog tada već dotrajalog "golfa", koji je mogao da upali samo "na gurku".

Ipak, baš tada su ugledali prilog o dečaku kojem je bila hitno potrebna operacija očiju i odlučili da umesto da sebe počaste novim automobilom, novac preusmere u humanitarne svrhe.

- Njima treba para tačno koliko i mi trenutno imamo u kući. Ma, šta će nam nov automobil", rekao je Dragan Mileni, navodi se u knjizi "Dragan Nikolić. Gaga, najveći šmeker Beograda", a preneo je Nedeljnik u oktobru 2020.

Milena Dravić je u jednom od intervjua otkrila da li je istina da su ona i Dragan izdvojili 1.700 maraka za lečenje jednog dečaka.

- Evo, ovo je prvi put da ću sada reći. Iznenađena sam da to znate, zbunjena sam. Niti Dragan niti ja od toga nismo pravili publicitet, pročitali smo članak i to nas je baš potreslo. Skupili smo sve što smo imali i odneli smo dečaku. Ovo je prvi put da to pominjem javno, ima još nekih stvari koje smo uradili, ali ne želim publicitet od toga - kazala je Dravićeva tada, piše Nova.

Anica Dobra: "Hteli su da me usvoje"

Inače, Milena Dravić i Gaga Nikolić nažalost nisu imali dece, ali su mnoge kolege i mlađi prijatelji u njima videli roditeljsku figuru. Među njima je i Anica Dobra.

- Gaga zove Milenu i kaže joj: "Spremi ručak, dovodim ti jednu malu, luda je kao mi. Treba da je usvojimo, moći će da nas izdržava" - ispričala je Anica sa osmehom, prisećajući se tog dana.

- I Milena, naravno, spremi ručak. Kad sam stigla, oboje su mi izručili svoje tanjire u moj. Tako su me nahranili i duhovno i bukvalno. Milena mi je kasnije poklonila dva kostima iz 'Obraza u obraz'. To nije obična odeća, to je muzejska vrednost, komadi duše koje čuvam i s vremena na vreme nosim, recimo kad igram predstavu "Brod plovi za Beograd" - rekla je Anica jednom prilikom.

