Ćerka Goce Tržan grmi u teretani, na njoj topić sa trakama: Dok se znoji na traci pokazala koliko je zgodna (FOTO)

Ćerka pevačice Goce Tržan i učesnika "Elite" Ivana Marinkovića, Lena Marinković, nedavno je proslavila punoletstvo, a mnogi komentarišu da je izrasla u pravu lepoticu.

Postala je veoma aktivna na društvenim mrežama, a njene objave izazivaju veliku pažnju. Lena Marinković se snimila dok vredno trenira u teretani, a na sebi je nosila helanke i top sa tračicama.

Dok je trčala na traci, Gocina ćerka je zabeležila fotografije u ogledalu i pokazala koliko je zgodna i prirodno lepa.

Podsetimo, Goca Tržan se nedavno prisetila Leninog odrastanja i toga kako ju je svuda vodila sa sobom i hranila u bekstejž.

- Ja sam odlazila na događaje, na neke promocije i nju sam vodila sa sobom. Ja odem na 10 minuta, negde se sakrijem, podojim je i vratim se nazad na događaj. To sam radila jer je meni bilo važno da ja ostanem prisutna. To je moj život. Moj život jeste moje dete i zato sam ja to stalno nekako uklapala i eto uspelo mi je. Ona je živela kao nomad zajedno sa mnom. Ona je dete koje je naviklo da spava u kolima, navikla je na buku - rekla je Goca Tržan za WTF radio, a onda otkrila da je ćerku čak vodila i na nastupe kada je ona imala samo mesec i po dana:

- Ja se sećam ona je bila mala, rodila sam je u maju, a posle mesec i po dana sam išla ja solo da radim. Onda smo već krajem jula, početkom avgusta otputovale avionom za Crnu Goru gde sam ja odradila tri, četiri nastupa. Ja se sećam, ja je podojim, prepovijem, izađem na binu i onda suđem sa bine, opet je prepovijem, podojim i sednem u auto i idem za Herceg Novi sve zajedno sa njom. Želela sam po svaku cenu da radim, ali i da budem mama - rekla je ona.

Autor: Nikola Žugić