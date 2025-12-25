Mahrina razmenjuje strasti s bivsim dečkom Aleksandre Mladenović! Ona je upozorila: I ja sam mislila da...

Pevačica Marina Cvetković poznatija kao Mahrina objavila je prvi put video na kojem razmenjuje nežnosti s bivšim dečkom Aleksandre Mladenović, starije koleginice.

Mahrina je izvesni period sa Darkom Dobričaninom u vezi, i to javnoj, a sada su pali i prvi zanimljivi snimci. Pevačica je podelila snimak na mrežama, na kojem se vidi kako razmenjuje nežnosti sa Darkom, drže se za ruku, dok pršte poljupci.

Aleksandra javno prozvala Mahrinu

Nedavno su pevačice zajedno gostovale u Ceca Show, ge je Aleksandra javno pecnula Mahrinu. Ceca je pitala mladu pevačicu da li je to ozbiljno, na šta je ona rekla:

- Pa, jeste - rekla je Mahrina.

- Mislim, je l' dugo traje? - pitala je potom Ceca.

- Ne traje dugo, ali ozbiljno je za sad što mogu da kažem - istakla je Cvetkovićeva, na šta se umešala Aleksandra Mladenović.

- I meni je bilo ozbiljno isto u početku - rekla je pevačica i nasmejala sve u studiju.

- Dobro to vreme pokaže - odgovorila joj je Mahrina na to.

Autor: Nikola Žugić