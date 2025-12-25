AKTUELNO

Domaći

Mahrina razmenjuje strasti s bivsim dečkom Aleksandre Mladenović! Ona je upozorila: I ja sam mislila da...

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Pink.rs, Instagram.com ||

Pevačica Marina Cvetković poznatija kao Mahrina objavila je prvi put video na kojem razmenjuje nežnosti s bivšim dečkom Aleksandre Mladenović, starije koleginice.

Mahrina je izvesni period sa Darkom Dobričaninom u vezi, i to javnoj, a sada su pali i prvi zanimljivi snimci. Pevačica je podelila snimak na mrežama, na kojem se vidi kako razmenjuje nežnosti sa Darkom, drže se za ruku, dok pršte poljupci.

Aleksandra javno prozvala Mahrinu

Nedavno su pevačice zajedno gostovale u Ceca Show, ge je Aleksandra javno pecnula Mahrinu. Ceca je pitala mladu pevačicu da li je to ozbiljno, na šta je ona rekla:

- Pa, jeste - rekla je Mahrina.

- Mislim, je l' dugo traje? - pitala je potom Ceca.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne traje dugo, ali ozbiljno je za sad što mogu da kažem - istakla je Cvetkovićeva, na šta se umešala Aleksandra Mladenović.

- I meni je bilo ozbiljno isto u početku - rekla je pevačica i nasmejala sve u studiju.

- Dobro to vreme pokaže - odgovorila joj je Mahrina na to.

Autor: Nikola Žugić

#Aleksandra Mladenović

#Darko Dobričanin

#Mahrina

#bivši dečko

#koleginice

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Videće ona... Aleksandra Mladenović saznala da je koleginica smuvala njenog bivšeg dečka, evo kako je reagovala

Domaći

SRPSKI GOLMAN SMUVAO MAHRINU! Pre pevačice je ljubio najlepšu ženu srpskog fudbala, a sada su isplivali detalj njihove veze

Domaći

PALO POMIRENJE? Aleksandra Mladenović uhvaćena s bivšim dečkom Darkom: Zajedno se provodili, svi se pitaju SAMO JEDNO!

Domaći

Udaje se Aleksandra Mladenović?! Pomirla se sa bivšim, on želi svadbu od tri dana

Domaći

Ceca neće ostati ravnodušna kad vidi šta je Mahrina uradila: Mlada pevačica sve iznenadila, čeka se NJENA reakcija (VIDEO)

Domaći

SPAKOVALA KOFERE I POBEGLA IZ SRBIJE! Aleksandra Mladenović nakon saobraćajke otišla s dečkom na egzotičnu destinaciju, evo šta ju je sačekalo u sobi!