PORODILA SE NAŠA POZNATA INFLUENSERKA! Dobila ćerku, pa priznala: Shvatila sam koliko su žene snažne

Poznata influenserka Tanja Makarić (28), koja je poreklom iz Bosne i Hercegovine, postala je mama i na svet donela devojčicu.

Naime, ona se ostvarila u najlepšoj životnoj ulozi a rođenje njenog prvog deteta, kako priznaje, iz korena joj je promenilo pogled na život, majčinstvo i snagu žena.

Poznata influenserka se porodila 20. decembra, a srećne vesti, novopečena mama, potvrdila je za "Bild", navodeći da je ovo iskustvo bilo snažnije od svega što je do sada proživela.

Po izlasku iz porodilišta ona je objavila i porodičnu fotografiju kojom je raznežila sve pratioce. Influenserka je istakla da ju je dolazak deteta „mentalno i emotivno preokrenuo“ i naterao da preispita sopstvene granice, ali i sliku koju društvo ima o ženama i porođaju.

- Porodila sam se – i shvatila koliko su žene snažne - navela je ona.

U razgovoru za "Bild", Tanja navodi da joj je porođaj otvorio potpuno novu perspektivu. Majčinstvo, kako kaže, nema veze sa idealizovanim slikama sa društvenih mreža, već sa realnošću koja zahteva izdržljivost, strpljenje i unutrašnju snagu.

Prema pisanju nemačkih medija, otac deteta je profesionalni sportista, ali njegov identitet nije zvanično potvrđen.

U narednom periodu planira da se povuče iz javnosti i fokus stavi na porodicu, naglašavajući da joj je privatnost deteta apsolutni prioritet.

Autor: Nikola Žugić