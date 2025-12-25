TO NEMA VEZE SA MOJIM PARTNEROM! Kaća Živković progovorila o povratku na scenu nakon porođaja, pa priznala: Bila sam u depresiji...

Otvorila dušu!

Katarina Živković uživa u majčinstvu i karijeri, a nedavno je javnost saznala i ko je njen partner “zahvaljujući” sukobu sa drugaricom Kijom Kockar koja je to otkrila.

Od tada ne prestaje da se priča kako je otac pevačicinog deteta, kojeg je dugo krila od javnosti, Nebojša Stojković Stojke.

- Ovo moram da kažem. Ja sam se sama rodila, krenula sama da gradim karijeru i sama se borila.

Niko nije zaslužan za neki moj uspeh zato želim da smanjim tu priču o partneru i pričam o sebi, da ja budem sebi kraljica svog svemira jer jesam. Svaka čast mom partneru i roditejima ali ja sam zaslužna za to što radim. Bilo je i negativnih stvari i odluka, ali sam izvlačila pouke. Sve je to put koji sam sama gradila.

Katarinu smo na snimanju emisije zatekli zakopčanu do grla, pa se našalila.

- Kada postanete majka promenite stil i postanete malo više zatvorene, zakopčane - kaže ironično Kaća pa nastavlja:

- Jednostavno sam se probudila i nešto sam osetila, takvu energiju da bih se dobro osećala u ovom. To ne znači da ne oblačim kratko i imam dubok dekolte, zavisi od dana.

"Volim da sam uvek sređena"

Pevačica kaže da voli da je uvek sređena.

- Najgore se osećam kada nisam sređena i kada sam bez frizure i u pidžami. To znači da nisam kako treba. Međutim, kada upadnem u minus fazu ja izađem negde i sredim se. Kada sam u kući i kežual varijantu nosim onda znači da sa mnom nije baš sve kako treba.Kaća kaže da se odlično snašla u ulozi majke.

- Da ne zvučim sebično, mislim da sam odlična majka. Radim sve kako treba i kada nije kakao treba to je kako treba ali na moj način. Savršenstvo ne postoji ali je sve što uradiš dobro ako je na tvoj način. Pevačica je izgubila oca i od tada mnogo više razmišlja o tome šta je život.

- Vreme brzo prođe, danas ste tu, sutra vas više nema. Kako kažu život je ona crtica između datuma rođenja i smrti. Ta crtica mora da se iskoristi na najbolji mogući način, ne znamo da uživamo u sitnicama nego dajemo važnost nebitnim ljudima i stvarima. Neko dođe, neko ode. Svi ćemo da odemo, ne postoji vreme koje leči bilo šta već moramo da prihvatimo da je to tako, kaže Kaća i priznaje:

- Ne koristim život kako treba zato sam nervozna. Hvatam sebe kako razmišljam da mogu više i bolje. Vrlo često me uhvati depresija što se na meni ne vidi, ali se trudim da budem zadovoljna i svaki dan živim kao poslednji. Trčim za tom nekom pozitivom, volim da volim i ljude koji me vole.

Na pitanje da li je sin prvo rekao mama ili tata, jer se po bapskim pričama na osnovu toga vidi da li će sledeće dete biti muško ili žensko.

- Bolje da ima sestru ali šta god da je, dobro je ali daleko je to, kaže kroz osmeh pevačica koja ne planira uskoro da proširi porodicu.Ona je sada okupirana povratkom na scenu, i pesmama koje nije stigla da promoviše ali koje su uprkos tome postale hitovi.

- “Nisam ti ga ukrala” se svuda sluša, a nisam verovala da će biti baš tako popularna jer je škakljiva i drugačija. Kaća i Milica Todorović su dobre drugarice pa je za trudnoću koleginice saznala među prvima.

- Novinari su saznali da sam ja trudna kada sam Milici to rekla na parkingu pa su čuli, a ona je mene pozvala na video poziv. Mnogo sam srećna i radujem se kao kada se meni to desilo i želim da iznese kako treba i da sve prođe kako treba.

Autor: M.K.