Luna Đogani progovorila o romskom poreklu, spomenula oca Gagija, pa javno priznala: Imam tu krv i ponosna sam na to!

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: Pink.rs ||

Luna Đogani ne krije koliko je ponosna na poreklo sa očeve strane.

Luna Đogani je gostovala kod Bokija 13 u podkastu i govorila o porodici i privatnom životu. Đoganijeva je otvorila dušu i evocirala uspomene iz detinjstva, kada je progovorila o svojim genima i poreklu.

Foto: Pink.rs

"Imam tu krv u sebi"

Na pitanje da li ima romskog porekla, Luna je iskreno odgovorila.

- Imam sa tatine strane. Ne volim da pričam o ovim stvarima, zato što znam da on ne priča o tome. Nisam nikad ljude delila po tome, vaspitana sam da svaku veru i boju kože volim i poštujem - istakla je Luna Đogani i dodala:

Foto: Pink.rs, E-Stock

- Da, imam tu krv u sebi i nemam ništa protiv toga. Naprotiv, ponosna sam. Pozdrav za Rome svakako, imam ih i u komšiluku. Često tamo odnosim dečici igračke i poklone kad god mogu - rekla je Luna Đogani.

Autor: M.K.

