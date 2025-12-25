PINK.RS PAPARACO! Usnimili smo Gudelja i Anastasiju na novogodišnjem vašaru u Beogradu, pogledajte kako se provode (VIDEO)

Uživaju u čarima praznične euforije u srpskoj prestonici, a uskoro pakuju kofere i vraćaju se za Španiju.

Anastasija Ražnatović nedavno je došla u Srbiju kako bi u porodičnom domu Ražnatovića proslavila devojačku krsnu slavu Svetog Nikolu. Ipak, ovde se neće zadržati, već pakuje kofere i ide u Sevilju gde će u jednom elitnom restoranu dočekati 2026. godinu.

Mi smo Anastasiju i njenog supruga, fudbalera Nemanju Gudelja usnimili na novogodišnjem vašaru u Beogradu. Dok je Gudelj sa svojim malim rođakom otišao na vožnju čuvenom Balerinom, Anastasija ih je čekala. Na sebi je imala crveni džemper i široke pantalone.

Podsetimo, Anastasija je nedavno došla iz Španije na svoju devojačku slavu Sveti Nikola. Ona je bila srećna i zadovoljna, a vreme je provodila sa najbližima. Anastasija je za ovu priliku obukla crnu rolku i teksas suknju. Pevačica je pozirala zajedno sa svojim frizerom i prijateljem Stevanom Radivojevićem, najboljom drugaricom Tarom Milutinović i nekolicinom dragih ljudi. Ekipa je uživala u vinu i raznim posnim đakonijama koje su se služile kod Ražnatovića.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: M.K.