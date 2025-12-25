NIKAD IZAZOVNIJE IZDANJE ANE IVANOVIĆ! Pozirala u nikad kraćem šortsu, zategnuta kao praćka, muškarcima pale vilice: Božićna jutra (FOTO)

Ana Ivanović oglasila se na mrežama i pokazala kako proslavlja katolički Božić nakon razvoda od bivšeg fudbalera Bastijana Švajnštajgera.

Nakon njene objave mreže su se usijale, a ona je u rekordnom roku dobila bezbroj komplimenata na račun fizičkog izgleda.

Ana Ivanović je podelila niz fotografija na kojima je pozirala u debeloj rolci, čarapama i minijaturnom šortsu.

- Božićna jutra - napisala je ona kratko.

U prvi plan su došle njene vitke, istrenirane noge na kojima su se ocrtavali mišići, a Ana je dobila bezbroj komplimenata na račun fizičkog izgleda.

"Lepotica", "Ana čestitke tebi i tvoja tri dečaka. Nadam se da ćete imati lep Božić", "Kao i uvek najlepša", "Boginja", "Prezgodna", samo su neki od komentara koji su se našli ispod ove objave.

Bastijan čestitao praznik

Podsetimo, Bastijan se juče oglasio uoči katoličkog Božića kako bi čestitao prijateljima i pratiocima.

On je nasmejan pozirao pored ogromne jelke. Oko njega je sve sijalo zbog novogodišnje rasvete, a sportista je kratko pratiocima poželeo lepe praznike.

Autor: M.K.