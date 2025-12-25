AKTUELNO

NIKAD IZAZOVNIJE IZDANJE ANE IVANOVIĆ! Pozirala u nikad kraćem šortsu, zategnuta kao praćka, muškarcima pale vilice: Božićna jutra (FOTO)

Izvor: Pink.rs

Ana Ivanović oglasila se na mrežama i pokazala kako proslavlja katolički Božić nakon razvoda od bivšeg fudbalera Bastijana Švajnštajgera.

Nakon njene objave mreže su se usijale, a ona je u rekordnom roku dobila bezbroj komplimenata na račun fizičkog izgleda.

Ana Ivanović je podelila niz fotografija na kojima je pozirala u debeloj rolci, čarapama i minijaturnom šortsu.

Foto: Instagram.com

- Božićna jutra - napisala je ona kratko.

U prvi plan su došle njene vitke, istrenirane noge na kojima su se ocrtavali mišići, a Ana je dobila bezbroj komplimenata na račun fizičkog izgleda.

Foto: Instagram.com

"Lepotica", "Ana čestitke tebi i tvoja tri dečaka. Nadam se da ćete imati lep Božić", "Kao i uvek najlepša", "Boginja", "Prezgodna", samo su neki od komentara koji su se našli ispod ove objave.

Foto: Instagram.com

Bastijan čestitao praznik

Podsetimo, Bastijan se juče oglasio uoči katoličkog Božića kako bi čestitao prijateljima i pratiocima.

On je nasmejan pozirao pored ogromne jelke. Oko njega je sve sijalo zbog novogodišnje rasvete, a sportista je kratko pratiocima poželeo lepe praznike.

Autor: M.K.

