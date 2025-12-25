SVEĆA I SAMO DVE NAMIRNICE NA STOLU Trudna žena našeg pevača objavila sliku iz devojačkog doma u Subotici: Ovako njena porodica danas slavi Božić (FOTO)

Ivona, supruga pevača Dada Polumente, koja je u blagoslovenom stanju, podelila je sa pratiocima dirljiv prizor iz svog devojačkog doma iz Subotice povodom katoličkog Božića.

Fotografije koje su osvanule na društvenim mrežama odisale su skromnošću, verom i poštovanjem tradicije.

Na stolu su se, za sada, nalazile samo dve namirnice – jabuke i orasi, uz upaljenu sveću kao simbol mira, zdravlja i porodične sloge.Ivona je praznik dočekala u krugu svoje porodice, u domu u kojem je odrasla, što je dodatno raznežilo njene pratioce. Mnogi su u komentarima istakli koliko je lepo videti da se i danas neguju pravi, tradicionalni božićni običaji.

Podsetimo, pevač Dado Polumenta (42) uživa u braku sa 11 godina mlađom Ivonom sa kojom ima dvoje dece.Podsetimo, Ivonu i Dadu pitali smo nedavno da li postoji recept za uspešan brak, na šta je Ivona odgovorila:

"Ljubav je na prvom mestu, bez toga ne može, ali nije dovoljna. Potreban je veliki kompromis, razumevanje, svakodnevno razgovaranje. Najprostije i najjednostavnije stvari. Ljudi previše komplikuju", rekla je ona, dok je Dado dodao:

"Ništa ne gurati pod tepih nego biti iskren i kada je najgore podeliti to sa partnerom. I proći kroz neke teške trenutke, i onda bude sve lakše. I bol i ljubav se deli na pola", poručio je pevač.

Autor: M.K.