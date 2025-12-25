AKTUELNO

Domaći

ŽENA SINIŠE MIHAJLOVIĆA SLAVI BOŽIĆ U ITALIJI! Emotivna slika Arijane sa unucima DIRNULA sve: Opšte veselje u kući i specijalna dekoracija! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP, Instagram Printscreen ||

Arianna Mihajlović, žena legendarnog fudbalera i trenera Siniše Mihajlovića, podelila je sa javnošću dirljive trenutke iz Italije, gde je sa najmilijima obeležila Božić.

Fotografija koju je objavila izazvala je lavinu emocija i komentara, a mnoge je posebno raznežio prizor sa unucima.

Foto: Instagram.com

U kući je vladala prava praznična atmosfera - opšte slavlje, osmesi, zagrljaji i dečja radost ispunili su svaki kutak doma. Posebnu pažnju privukla je pažljivo birana božićna dekoracija, koja je prostoru dala toplinu i eleganciju.Brojni pratioci uputili su Arijani poruke podrške, ističući koliko je snažna i koliko je lepo videti da praznike provodi okružena unucima, u miru i ljubavi.

Foto: Instagram.com

Arijana podelila ikonu Svetog Nikole i pokazala kako poštuje srpsku tradiciju

Arijana Mihajlović, žena fudbalske legende Siniše Mihajlovića, na najlepši mogući način čuva uspomenu na pokojnog muža. Arijana koja je poreklom iz Italije, usvojila je deo srpske tradicije, a nedavno je sve oduševila jednim potezom.

Foto: Instagram.com

Arijana je na svom Instagram profilu podelila ikonu Svetog Nikole i tako svim pravoslavnim vernicima koji slave ovu slavu čestitala praznik.

Foto: Instagram.com

Zlatnom ikonom još jednom je pokazala kako poštuje našu tradiciju i sve ono što je i njenom pokojnom mužu bilo bitno.

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

#Arianna Mihajlović

#Božić

#Siniša Mihajlović

#Veselje

#unuci

#Žena

POVEZANE VESTI

Domaći

EKSHUMIRANO TELO SINIŠE MIHAJLOVIĆA! Legendarni fudbaler sada počiva u Aleji velikana, pored njega SAHRANJEN i njegov tast Domeniko!

Domaći

VATRENO IZDANJE UDOVICE SINIŠE MIHAJLOVIĆA! Arijana (53) na snegu u čipkanoj majici: Dekolte u prvom planu, izgleda kao avion posle pet porođaja (FOTO

Fudbal

'SVI STE JAKO DOBRI U TOME DA SUDITE' Mihina udovica BESNA KAO NIKADA PRE! Reči Arijane Mihajlović odjekuju svetom: Nikad ne znate šta se krije iza os

Domaći

Velika ispovest Arijane Mihajlović dve godine nakon smrti Siniše Mihajlovića: Progovorila o bolu koji nosi u sebi, pa otkrila šta joj je dalo snage da

Domaći

Ne zna se u koga pre gledati: Udovica Siniše Mihajlovića pozirala u kupaćem pored sinova, pripadnice lepšeg pola se zalepile za njene naslednike (FOTO

Fudbal

SLIKE KOJE ĆE SLOMITI SVAKOG! Ćerka i unuka Siniše Mihajlovića stigle u Novi Sad: Zbog ovoga plače čitava Srbija (FOTO)