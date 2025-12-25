ŽENA SINIŠE MIHAJLOVIĆA SLAVI BOŽIĆ U ITALIJI! Emotivna slika Arijane sa unucima DIRNULA sve: Opšte veselje u kući i specijalna dekoracija! (FOTO)

Arianna Mihajlović, žena legendarnog fudbalera i trenera Siniše Mihajlovića, podelila je sa javnošću dirljive trenutke iz Italije, gde je sa najmilijima obeležila Božić.

Fotografija koju je objavila izazvala je lavinu emocija i komentara, a mnoge je posebno raznežio prizor sa unucima.

U kući je vladala prava praznična atmosfera - opšte slavlje, osmesi, zagrljaji i dečja radost ispunili su svaki kutak doma. Posebnu pažnju privukla je pažljivo birana božićna dekoracija, koja je prostoru dala toplinu i eleganciju.Brojni pratioci uputili su Arijani poruke podrške, ističući koliko je snažna i koliko je lepo videti da praznike provodi okružena unucima, u miru i ljubavi.

Arijana podelila ikonu Svetog Nikole i pokazala kako poštuje srpsku tradiciju

Arijana Mihajlović, žena fudbalske legende Siniše Mihajlovića, na najlepši mogući način čuva uspomenu na pokojnog muža. Arijana koja je poreklom iz Italije, usvojila je deo srpske tradicije, a nedavno je sve oduševila jednim potezom.

Arijana je na svom Instagram profilu podelila ikonu Svetog Nikole i tako svim pravoslavnim vernicima koji slave ovu slavu čestitala praznik.

Zlatnom ikonom još jednom je pokazala kako poštuje našu tradiciju i sve ono što je i njenom pokojnom mužu bilo bitno.

Autor: M.K.