ŽELIM DA ZAUVEK BUDEM LEPA I IZGLEDAM MLADO! Naša pevačica napunila 40 godina, a svi kažu da se ne menja: Prošlo mi je dve trećine života...

Pevačica Rada Manojlović ove godine je proslavila jubilarni, 40. rođendan, a mnogi komentarišu da se ona tokom godina ne menja.

Dok se jedni plaše starenja, a drugi tvrde da su godine samo broj, Rada je sada objasnila kako se ona oseća nakon što je oduvala svećice sa brojem 40.

Rada je rekla kako se nosi sa tim da je zvanično kročila u petu deceniju.

- Ja se nosim zato što još uvek izgledam kako izgledam. Meni je važan izgled, nisu godine. Pričam da nisu jer to mi je što mi je, ali budimo realni ne bih se bunila da imam manje. Četrdeset je već, prošao si dve trećine - rekla je ona iskreno i otkrila da li se plaši prolaznosti.

- Ne plašim se, ne stižem da razmišljam. Samo bih da budem zauvek lepa i da izgledam mlado, a godine idu. Ne treba razmišljati negativno, ali zna se svi gde ćemo.

Uskoro planira svadbuInače, Rada uskoro planira svadbu, a njen dečko Vladimir Ranković je razveden i ima dvoje dece. Rada i njen novi dečko su se upoznali kada je on počeo da radi kao njen vozač, a onda je planula i ljubav među njima.

- Vladimir Ranković je Radinih godina i iza sebe ima brak i decu. Kada je počeo da radi sa Radom uveliko je bio razveden i iz tog braka koji se neslavno završio ima dvoje dece. On je iz Beograda i važi za jako poštenog i normalnog momka - rekao je za domače medije izvor blizak Vladi i dodao:

- Prema deci koju ima iz prvog braka je odličan otac i svaki svoj slobodan trenutak koristi da se posveti njima. Inače u gradu ga mnogi znaju i priče koje o njemu kruže su da je potpuno ispravan, odličan i veran prijatelj. I osoba na koju možeš da se osloniš u svakom trenutku.

