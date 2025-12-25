HILJADU SVEĆA KOJE GORE, A SVE U JEDNOJ BOJI! Specifična dekoracija na rođendanu Sofije Šašć: Došao i Brenin sin, a evo kako je sve izgledao (FOTO)

Sofija Šašić napravila je proslavu za najuži krug prijatelja i saradnika povodom svog rođendana.

Sofija Šašić, ćerka pevača Željka Šašića i modne kreatorke Sonje Vuksanović, napravila je gala žurku povodom svog 26. rođendana. Hiljade upaljenih sveća, na stolovima i pored njih, dale su najprefinjeniji izgled prostoru u kom je Sofija okupila najbliže prijatelje, dok je čitava dekoracija bila u beloj boji.Na proslavu je došao Viktor Živojinović, sin Lepe Brene, a Sofija je nedavno izjavila da će se na kraju venčati sa njim.

Naslednica Žaljka Šašića bila je u uskoj crnoj plišanoj haljini, sa rukavicama istog materijala, crnim čizmama iznad kolena i bisernom ogrlicom oko vrata. Kosu je skupila u punđu, a duboki dekolte bio je u prvom planu. Svećice na torti oduvala je uz pesmu Tee Tairović "Cok Guzel".

Sofija Šašić o agoniji koju je prolazila kao dete

Sofija je govorila i o vršnjačkom nasilju koje je preživljavala nakon razvoda roditelja i svih nagađanja.

- Ja sam trpela mnogo uvreda u školi. Dođem u školu, a onda mi prozivaju suknju, majicu. Kažu mi: "Izašla si na naslovnoj, šta se ti slikaš, šta se ti trpaš..." Uvek sam imala svoje ja i znala sam da budem bezobrazna, pa kažem: "Što se ti ne slikaš sa svojom mamom". Nakon razvoda Željka i mame to je kulminiralo, a kad je došao Aca, tek je bio haos. Ali iz svega sam izašla zrelija, pametnija, posle me više nije ni zanimalo... - govorila je Sofija.

