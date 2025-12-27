DA LI JE MOGUĆE DA SI TI BILA MUŠKO? Popularna Srpkinja se nakon promene pola utegla u helanke i izbacila silikone (FOTO)

Nikolina Kovačević danas je popularna influenserka koju prati veliki broj ljudi, a u javnosti se proslavila nakon što je govorila o promeni pola i svom putu tranzicije.

Ona je nakon više operacija uspela da dođe do željenog izgleda, a danas joj mnogi ne veruju da je ikada bila muško.

Nikolina neko vreme ne živi u Srbiji, a sada je podelila fotografiju pred večernji izlazak. Ona je pozirala u liftu u helankama i korsetu u kojem su njeni silikoni došli do izražaja.

"Da li je moguće da si ti bila muško?", glasio je jedan od komentara ispod objave.

"Pred tatom sam glumila muškarca"

Nikolinini roditelji su razvedeni, a ona je priznala da joj je bilo teško da se pred ocem folira.

- Moji roditelji su razvedeni. Kod tate sam glumila muškarca. Mislim, koliko to može da se odglumi. Da je hteo da vidi, video bi sve... Nisam bila slobodna, duša mi nije bila slobodna. Mama je znala, znala sam posle tuša da stavim peškir na glavu, da bude kao kosa... Da me mama nije pritisla, nikada joj ne bih ni rekla. Rekla je da će da me ostavi i da ode, da ona to nije zaslužila. Da nije bilo moje majke takve kakva jeste, ja nikada ne bih bila srećna i ne bih bila među živima... - rekla je Nikolina tada i dodala:

- Moja majka je bila moj stub, moja lavica prava. Ona je imala posebne metode kako će porodici i prijateljima objasniti ko sam i šta sam. Okej sam sa tim što nemam oca jer imam nju kakvu imam.

Autor: Pink.rs