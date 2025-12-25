AKTUELNO

PRVO POJAVLJIVANJE VESNE ZMIJANAC NAKON ŠTO JOJ JE UGRAĐEN STENT: Pevačica pozira s osmehom na licu, spremna da zapeva za svoju publiku 15 dana nakon operacije (FOTO+VIDEO)

Večeras peva za svoju publiku!

Pevačica Vesna Zmijanac (68) izašla je iz bolnice 15. decembra, nakon što joj je ugrađen stent, a već večeras je u gradu.

Naime, samo 10 dana od izlaska iz bolnice i 15 dana nakon zahvata, Vesna večeras peva u jednoj beogradskoj kafani.

Iako se ova odluka ne sviđa ćerki, zetu i nikome od njoj bliskih ljudi, Vesna je odlučila da želi što pre da se vrati na scenu.

Vesna se pojavila u dugačkoj braon bundi, a osmeh nije skidala s lica.

Naime, ona je bila vrlo pozitivna i nasmejana pozirala pred fotoreporterima, koje je srdačno pozdravila.

Za Novu godinu jak tempo

Vesna Zmijanac odlučila je da ne otkazuje koncerte koji su joj već zakazani, već da će da nastavi da radi. Tako će za Novu godinu pevati u Novom Sadu, a već prvog januara u Herceg Novom, uprkos činjenici da joj je urađena revaskularizacija na arteriji i da joj je ugrađen stent.

Relja je izveo iz bolnice

Vesnu Zmijanac je u ponedeljak 15. decembra posle teške operacije iz bolnice izveo zet, reper Relja Popović. Oni su od Kliničkog centra do njene zgrade na Vračaru došli taksijem, koji je sačekao Relju. Reper je sve vreme pridržavao Vesnu, a nakon što ju je smestio u stan, brzo ga je i napustio.

