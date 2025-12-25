NISAM OPERISANA, NIJE NIŠTA STRAŠNO! Vesna Zmijanac tvrdi da joj nije ugrađen stent, otkrila istinu o svom zdravstvenom stanju, pa priznala da ne sluša lekare: Takva sam - nemirna! (FOTO+VIDEO)

Pevačica Vesna Zmijanac (68) izašla je iz bolnice 15. decembra, a već večeras je u gradu. Naime, samo 10 dana od izlaska iz bolnice, Vesna večeras peva u jednoj beogradskoj kafani.

Iako se ova odluka ne sviđa ćerki, zetu i nikome od njoj bliskih ljudi, Vesna je odlučila da želi što pre da se vrati na scenu.

Vesna se pojavila u dugačkoj braon bundi, a osmeh nije skidala s lica. Naime, ona je bila vrlo pozitivna i nasmejana pozirala pred fotoreporterima, koje je srdačno pozdravila.

- Dobro sam, nemojte uvek da brinete. Nije to ništa strašno. Nije bila operacija sada, to je bilo pre tri godine, tada sam operisala srce. Ja moram da imam kontrole, nije ništa strašno. Ne možeš da radiš, ne možeš da jedeš, ne možeš da pušiš, ja ne poštujem ništa... Nema od odmora ništa, to je moj duh, to je moj karakter, takva sam nemirna - otkrila je Vesna na početku i otkrila kakva joj je bila 2025.

- Godina je bila radna. Ja ne umem da mirujem, mogu 7 dana, ali posle ne znam šta bih sa sobom. Volim narod, volim da sam u gužvi, ne mogu da se smirim - rekla je Vesna i otkrila kako provodi praznike, ali i da li će zvati Nikoliju i Relju na svoj koncert u Areni.

- Neće praznici biti radni, Božić provodim s porodicom. Nikolija sve zna da sprema, nije me nadmašila, ali je tu. Samo da mi je zdravlje dobro, sve drugo ću lako... Nisam razgovarala sa Nikolijom da mi bude gost na koncertu, ali biće svi tamo. Ja ću Relju da zovem, znam da on neće, ali biće pozvan - otkriva pevačica i dodaje:

- Moja muzika je najmodernija još uvek, moja ublika je od 7 do 77, tako da ja nemam problem. U ovoj godini mora da bude Arena, pa Zetra... - kaže Vesna i otkriva:

- Zorica Marković me stalno pita kad ću da spremam sataraš. To je uglavom leti - otkrila je pevačica - rekla je pevačica, a na pitanje zbog čega još nije bila gost kod Cece u emisiji, poručila je:

- Ja ne idem po tim šou programima, niti imam vremena, niti mogu, ne volim te ispovesti - poručila je Vesna.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: M.K.