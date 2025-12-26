MOJA BAKA JE BILA TITOVA BOLNIČARKA! Naša glumica otkrila porodičnu tajnu: ĆUTALO SE DA SE NE ŠIRI...

Istakla je da je od bake naučila važnost tolerancije, izbegavanje mržnje i širenje ljubavi.

Glumica Danijela Vranješ otkrila je jedan veoma zanimljiv detalj iz svoje porodice. Njena baka bila je bolničarka Josipa Broza Tita.

- Imali smo kuću malu u Inđiji gde je bila moja baka. Ona i deka su iz Like kolonizovani u Sombor, odatle su došli u Inđiju, tu su se i tetke i tata rodili. Baka je bila jedna fantastična persona, stalno smo išli kod nje. Ta kućica je bila divna, iza je bilo dvorište sa nekom kajsijom, uvek je imala jagode i trešnje... Baka je uvek imala fenomenalnu frizuru, štiklice, mnogo lepa žena, inače je bila partizanka - rekla je Danijela.

Kako je dalje objasnila, o tom periodu života njena baka nije želela da govori porodici:

- Baka je svojevremeno bila sa Titom na Visu u onoj špilji, bila je jedna od dve bolničarke koje su bile sa njim - dodala je pa objasnila šta ju je baka naučila:

- Moja baka je doživela veliku tragediju u Drugom svetskom ratu, ali mi nikad nije pričala o tome, i nikad nije delila ljude po naciji, po veri, nego je govorila - dobri i loši. Ona je kasnije otišla u Partizane, udala se posle za mog dedu, izrodila mog tatu i dve ćerke. Nikad mi reč ružnu nije rekla na tu temu, a kada sam je molila da mi priča o Titu, nikad nije htela ni o njemu da mi priča. Ćutalo se da se ne širi. Da se ne šire mržnja i zloba. To je ono što i ja radim, kad vidim da je nešto loše, ja ćutim. Ako ne mogu da pomognem, ne širim dalje, i ne izvlačim pouke tako lako" - rekla je Danijela u podkastu "Nešto moje".

"Kad sam saznala da sam trudna nismo bili zajedno"

Ona je jednom prilikom pričala o partneru i otkrila da se trudila da njihov odnos opstane, ali im nije pošlo za rukom, ali se Danijela nije obazirala na to već joj je bilo bitno samo da dobije dete.

- Shvatila sam da želim dete, samo sam se mirila sa činjenicom da se to nikada neće desiti. Zaljubila sam se u njega, ali desile su se neke stvari koje su mi jasno ukazale da on nije partner sa kojim mogu da ostvarim normalnu vezu. Kada sam saznala da sam trudna, mi već nismo bili zajedno. Kao buduća majka sve sam učinila da vezi dam šansu, da budemo mama i tata i da zajedno dočekamo dete. Posle izvesnog vremena definitivno smo se rastali. Samo smo potvrdili da ne možemo da budemo par. Ali to nije pokolebalo moju želju da postanem mama, i to najbolja mama na svetu - kazala je ona svojevremeno.

