ANASTASIJA I GUDELJ UŽIVAJU U PROVODU: Ona zablistala u haljini sa golim leđima, on ne skida osmeh s lica!

Anastasija i Gudelj su sa prijateljima otišli u grad, a snimak iz noćnog provoda ona je podelila na Instagramu

Anastasija Ražnatović i njen suprug Nemanja Gudelj pre nekoliko dana su iz Španije došli u Beograd. Kako se provode u prestonici, Cecina naslednica je pokazala na mrežama.

Anastasija i Gudelj su sa prijateljima otišli u grad, a snimak iz noćnog provoda ona je podelila na Instagramu. Anastasija je blistala u elegantnoj crnoj haljini sa golim ramenima, a odabrala je i vatreno crveni karmin koji je upotpunio stajling.

U jednom trenutku je okrenula kameru ka suprugu koji se nasmejao, a bez sumnje par je bio na meti mnogih radoznalih pogleda.

Podsetimo, Anastasija i Gudelj su usnimljeni i na novogodišnjem vašaru u Beogradu. Dok je Nemanja sa rođakom uživao u vožnjama, Anastasija ih je čekala.

U Sevilji slave Novu godinu

Anastasija Ražnatović se, nakon nekoliko dan provedenih u Srbiji, vraća u Sevilju gde će provesti novogodišnje i božićne praznike sa svojim mužem Nemanjom Gudeljom.Njih dvoje su odlučili da u jednom od najelitnijih restorana u Sevilji dočekaju 2026. godinu.

Autor: S.Z.