PONESITE DRVA, SMEDEREVCE... Marija Šerifović poslala fanovima apel pred nastup u Bihaću!

Izvor: Kurir, Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Pevačica će 31. decembra nastupiti u Bihaću, dok je 1. januara očekuje koncert u Kotoru, a oba događaja biće održana na otvorenom.

Marija Šerifović uputila je duhovit, ali iskren apel organizatorima koncerata koje će održati tokom novogodišnjih praznika. Pevačica će 31. decembra nastupiti u Bihaću, dok je 1. januara očekuje koncert u Kotoru, a oba događaja biće održana na otvorenom.

Foto: TV Pink Printscreen

Zbog gustog rasporeda i zimskih uslova, Marija Šerifović je kroz šalu zamolila organizatore da obezbede maksimalno grejanje kako bi sačuvala zdravlje i energiju za predstojeće obaveze.

- Pošto ja 31. decembra pevam doček u Bosni i Hercegovini u Bihaću i 1. januara u Kotoru u Crnoj Gori, naravno na otvorenom, jedan javni apel za sve organizatore da donesu sva drva, kalorifere i smederevce koji postoje. Molim vas, ja nemam kad da budem bolesna, sve što postoji, vi sve stavite, sve što postoji, samo naravno da se ne zapalimo, eto - poručila je Marija.

Foto: Instagram.com/terezakesovijaofficial/ E-Stock/Rajko Ristić

- Onda ako se desi da kao kocka leda stignem 2. januara u Budvu, tamo mi je kao da sam u drugoj kući medicinsko osoblje da me čeka i sve sile da se ujedine. Onda kada 3. januara stignem kući i onda od 4. januara krenem da hipotetički primam antibiotike, onda ću taman 16. januara biti spremna da krenem na put koji je 17. januara u Italiji. Dobar plan - govorila je Marija.

Autor: S.Z.

