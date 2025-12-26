CECA OD JUTJUBA U 2025. ZARADILA 300.000 EVRA! 10 godina nije snimila album, a ruši sve rekorde: Pokorila i Hrvatsku, BiH, Crnu Goru, Sloveniju...

Ražnatovićeva je ubedljivo u vrhu po slušanosti i u susednim državama, poput Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Slovenije.

Svetlana Ceca Ražnatović još jednom je pokazala zašto je jedna od najpopularnijih muzičkih zvezda u regionu. Iako je svoj poslednji album "Autogram" objavila još 2016. godine, njeni stari hitovi i dalje suvereno vladaju na platformi Jutjub.

Deli zaradu

Kraj godine je vreme kad se sumiraju rezultati, a Ceca ove godine može da se pohvali i više nego dobrim uspehom. Ražnatovićeva je u 2025. ponovo bila najslušanija folk zvezda na Jutjubu u Srbiji. Njene pesme su u godini na izmaku zabeležile neverovatnih 114 miliona pregleda.

Kao što je poznato, zarada od Jutjuba u proseku iznosi od 800 do 1.000 evra na milion pregleda, pa se prostom računicom dolazi do iznosa od preko 300.000 evra samo u našoj zemlji, koliko je Ceca zaradila tokom ove godine. To ju je automatski svrstalo u sam vrh po zaradi na ovim prostorima. Naravno, ovaj iznos neće u potpunosti pripasti Ražnatovićevoj, već se to deli sa autorima pesama, izdavačima i drugim saradnicima.U top 10 posle Cece nalaze se i Nikolija na drugom mestu, na trećem je Tea Tairović, a slede Nataša Bekvalac, Sajfer, Heni i Breskvica, Milica Pavlović, Devito i Cobi.

Ražnatovićeva suvereno vlada i Jutjub trendingom u regionu, pa su tako njene pesme u Hrvatskoj preslušane 27 miliona puta, a zanimljivo je to da je naša pevačica jedini ženski izvođač u prvih 15 mesta u ovoj susednoj državi.

Na nivou cele Bosne i Hercegovine 2025. Cecini hitovi su poslušani 40 miliona puta, a u Sloveniji devet. Naša pevačica je tamo u prvih 10 i jedini ženski izvođač. U Severnoj Makedoniji ona je imala 18 miliona pregleda, a pored nje je jedino Tea Tairović u prvih 10 kada su u pitanju ženski izvođači.

I Crna Gora voli Ražnatovićevu već decenijama, pa su njene pesme tamo zabeležile 13 miliona pregleda, gde je takođe u prvih 10 kao ženski izvođač u društvu s Tairovićkom.

Nekad su tiraži albuma govorili o uspehu pevača, a sada je Jutjub postao platforma na kojoj se jasno vidi snaga Cecine karijere. Koncertni snimci, zvanični spotovi i lajv nastupi redovno se nalaze među najgledanijim sadržajima u regionu. Ogroman broj pregleda svedoči o dugotrajnoj popularnosti i snažnoj vezi s publikom, ali i o tome da njena muzika uspešno prati savremene trendove digitalnog doba.

Potvrđen kvalitet

U 2025. godini Ceca ne dominira samo kao pevačica s bogatom diskografijom, već i kao simbol trajnosti na muzičkoj sceni. Njena pozicija na Jutjubu potvrđuje da kvalitet, emocija i prepoznatljiv stil mogu da nadžive vreme i trendove, čineći je jednim od najgledanijih i najslušanijih izvođača današnjice.

Autor: M.K.