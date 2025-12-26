AKTUELNO

Domaći

NIŠTA NISAM JELA 21 DAN! Vesna de Vinča opet na strogoj dijeti, sad hoće da je produži: Idemo dalje, nema odustajanja...

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Novinarka i vlasnica organizacija "Mis Srbije" i "Mis Crne Gore", Vesna de Vinča (68), svake godine gladuje po 21 dan, a sada se oglasila nakon što je prošao 21 dan stroge dijete.

Ona je sa novim oglašavanjem otkrila da je napravila pauzu od dva dana, te planira da nastavi sa dijetom, budući da ima za cilj da joj se sve neravnine na koži, kao i bubuljice i eventualne bore sklone.

- Prošao je sada 21 dan, tako da sam napravila pauzu od dva dana. Ipak, tu ne stajem, idemo dalje, nastavlja se sa gladovanjem, imam za cilj da mi se povuku neke stvarčice, malo mi fali, tako da nema predaje - objasnila je ona u video snimku koji je okačila na svom Fejsbuk profilu.Komentari su bili podeljeni, a ljudi su mahom hrabrili Vesnu, navodeći da jeste u pitanju vrlo zdrava metoda da se kilogrami sklone i organizam pročisti i isposti.

Foto: TV Pink Printscreen

Otkrila kolika su joj mesečna primanja

Inače, Vesna de Vinča otkrila je svojevremeno kolika su joj mesečna primanja, te je u razgovoru za "Blic" rekla da joj penzija iznosi 300 evra.- Pored moje penzije koja je 300 evra, baviću se i investicijama. To mi je biznis plan u budućnosti. Mi u familiji već 28 godina jurimo nulu i naša nula je velika. Dok platimo sve troškove, putovanja, približavamo se uvek nuli.

Autor: M.K.

#Dijeta

#Vesna de Vinča

POVEZANE VESTI

Domaći

OGLASILA SE BLISKA PRIJATELJICA ŽELJKA RUTOVIĆA! Vesna de Vinča slomljena: Progovorila o njegovom braku sa Mirjanom: Do poslednjeg trenutka je... (FOT

Domaći

U CRNINI SAM SE UDALA, KAO DA SAM ZNALA ŠTA ĆE BITI! Poznata Srpkinja je bila u braku sa dve decenije starijim, a onda se zaljubila u OŽENJENOG: Razve

Domaći

VESNA DE VINČA (68) GLADUJE VEĆ DEVET DANA! Otkrila kako se oseća: Oko mene svi jedu, ali mene to ne privlači! Lice mi se podiže, kao da se podmlađuje

Domaći

Poznata Srpkinja (40) prima samo 300 evra penziju! Nekad živela u stanu na Vračaru, pa donela odluku: Dok platimo sve troškove, putovanja...

Domaći

LEKARI SU MI ZAKAZALI HITNU OPERACIJU! Vesna de Vinča otkrila detalje drame: Poručila sam porodici: NEĆU DA UMREM

Domaći

ČIM SU TO UOČILI, LEKARI SU MI ZAKAZALI HITNU OPERACIJU! Vesna de Vinča otkrila detalje drame: Rekla sam tetkama da NEĆU DA UMREM! O velikoj traumi je