OGROMNA JELKA SA LEDENICAMA! Jelena Đoković na proslavi katoličkog Božića nasmejala mnoge: Svečanosti su bile dovoljno svečane da zahtevaju otkopčavanje (FOTO)

Supruga Novaka Đokovića, Jelena Đoković čestitala je katolički Božić svojim prijateljima na čijoj je proslavi bila, a onda i nasmejala mnoge komentarom koji je ostavila ispod fotografiju.

Veliku pažnju je privukla i praznična dekoracija, ali i ogromna jelka sa ukrasima u obliku ledenicama.

Jelena Đoković je bila u poseti prijateljima na katolički Božić, gde se sjajno provela, ali, kako je napisala, i prejela. Ona je pozirala u farmerkama, beloj majici i roze sakou, a iza njen je bila ogromna jelka ukrašena ukrasima u obliku ledenica.

- Srećan Božić, dragi prijatelji! Svečanosti su bile dovoljno svečane da zahtevaju otkopčavanje. Još neko? Srećnica sam ja... Drugo kolo u januaru - napisala je supruga Novaka Đokovića.

Nedavno podelila emotivan trenutak iz doma

Inače, nedavno je Jelena Đoković podelila neodoljiv trenutak iz porodičnog doma, a njen video sa ljubimcem odmah je osvojio srca pratilaca.U opisu je Jelena Đoković istakla zahvalnost za sve što ima, ali i istinsku ljubav prema svom dugogodišnjem četvoronožnom prijatelju, koji je već godinama deo porodice Đoković.

"Brojim svoje blagoslove. Sledeće godine ću imati 40, a Pjer 19! Pudle mogu živeti večno, zar ne?"

Autor: M.K.