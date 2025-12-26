Supruga Novaka Đokovića, Jelena Đoković čestitala je katolički Božić svojim prijateljima na čijoj je proslavi bila, a onda i nasmejala mnoge komentarom koji je ostavila ispod fotografiju.
Veliku pažnju je privukla i praznična dekoracija, ali i ogromna jelka sa ukrasima u obliku ledenicama.
Jelena Đoković je bila u poseti prijateljima na katolički Božić, gde se sjajno provela, ali, kako je napisala, i prejela. Ona je pozirala u farmerkama, beloj majici i roze sakou, a iza njen je bila ogromna jelka ukrašena ukrasima u obliku ledenica.
- Srećan Božić, dragi prijatelji! Svečanosti su bile dovoljno svečane da zahtevaju otkopčavanje. Još neko? Srećnica sam ja... Drugo kolo u januaru - napisala je supruga Novaka Đokovića.
Nedavno podelila emotivan trenutak iz doma
Inače, nedavno je Jelena Đoković podelila neodoljiv trenutak iz porodičnog doma, a njen video sa ljubimcem odmah je osvojio srca pratilaca.U opisu je Jelena Đoković istakla zahvalnost za sve što ima, ali i istinsku ljubav prema svom dugogodišnjem četvoronožnom prijatelju, koji je već godinama deo porodice Đoković.
"Brojim svoje blagoslove. Sledeće godine ću imati 40, a Pjer 19! Pudle mogu živeti večno, zar ne?"
Autor: M.K.