PET SATI BORBE! Aleksandra Bursać usred noći snimila muža s bebom: Evo sa čime imaju veliki problem (FOTO)

Pevačica Aleksandra Bursać i njen suprug Stevan uživaju u roditeljstvu, ali i slatkim mukama kada je uspavljivanje bebe u pitanju, te ga je sada snimila kako smiruje dete usred noći.

Naime, pevačica kaže da je uspavljivanje bebe najizazovnije, te se lavovski bore da sve obaveze podele i odrade posao kako treba.

- Posle pet sati borbe konačno je zaspala... Da li se i vi borite noću sa bebom koja neće da spava - napisala je pevačica u opisu slike.

Stevan prisustvovao porođaju

Inače, Aleksandra Bursać donela je na svet je donela ćerkicu kojoj su ona i njen parter Stevan Sekulić dali ime Kasija.

Stevan je mnoge iznenadio prijatno jer je prisustvovao porođaju, te su ga zbog toga poprilično hvalili na mrežama.

- Obzirom na to da sam mala ženica, pritisak mi je porastao pa smo morali na carski, uglavnom trebalo je da bude prirodno, ali hvala Bogu sve je prošlo kako treba... Ovo su suze radosnice. Kada je tata uzeo bebu, to je bila ljubav na prvi pogled, kod njega je odmah zaspala - rekla je nedavno Aleksandra, a Stevan je dodao:

- Ja sam bio u nekom stanju šoka, nisam bio svestan. Sve se desilo u pet minuta, odjednom držim bebu u rukama.

Autor: M.K.