OTIŠLA U AUSTRALIJU DA RADI U KAFANI, PA POBEGLA! Naša pevačica imala neprijatno iskustvo sa gazdom lokala: Nudili su mi novac da se vratim...

Pevačica Mirna Košanin otkrila je da je prošla kroz pravi pakao kada je otišla u Australiju da radi, kada su je sačekali loši uslovi.

Naime, ona je krenula sa namerom da postane još uspešnija, da bi joj saradnici objasnili da je bolje da se vrati nazad, kao i da ima boljih mesta na kojima treba da bude.

- Upala sam u jednu lošu priču. Dok sam gledala da se sklonim odavde iz druge loše priče sa saradnicima, ipak Bog mi je poslao anđela, zapravo momka, koji se pojavio niotkud kod mene na svirci i koji mi je rekao: "Evo ti moj broj, pozovi me da ti kažem gde si došla, jer nisi toga svesna", To je bio moj prvi radni dan. Ja danas, kad ga spomenem, bezgranično sam mu zahvalna. Kad smo se našli, rekao mi je: "Koliko novca je potrebno da ti dam da se vratiš u Srbiju, kući, svojim roditeljima jer ti ne znaš gde si došla" - otkrila je Mirna, pa je potom nastavila:

- Nije mi nuđen novac za intimne odnose niti bilo šta drugo, nego mi je nuđen novac da se sklonim jer sam došla u jednu ružnu priču, na lošu kombinaciju. Da objasnim, došla sam da radim kod čoveka koji ima kafanu u kojoj se svašta radi.

Gde se pevačica ne smatra samo pevačicom, gde ne sme da ima profil na društvenim mrežama, gde ne sme da ima sliku svog dečka, gde ne sme da ode na piće sa koleginicom bez gazde. Dakle, došla sam sa tri koleginice, mene je jedna od njih zvala, idemo tu i tu da li želiš da radiš s nama.

Stupila u kontakt sa ljudima koje poznaje

Pevačica kaže da je stupila u kontakt sa ljudima koje preko poznaje.

- Otišla sam, ne znajući gde sam došla, bukvalno. Jedna od koleginica je brže-bolje otišla tom istom gazdi i rekla da sam ja otišla s gostom na piće. Ja izlazim iz hotela, prilazi auto i gazda, sledi razgovor: "Sada ćeš biti prebačena autom u drugi grad i dok mi ne dođemo, ti ne radiš", tako je bilo. Mene su prebacili iz Melburna u Sidnej, tu sam bila u hotelu dve nedelje.

Imala sam tamo i rođake, baku, snaju i zvala sam ih kada je bilo potrebe, karatista sam, pa bih znala i da se pobijem.

- Govorim ovo jer bi svaka moja koleginica mogla da se nađe u ovoj situaciji da dobije mogućnost da ode u inostranstvo da radi. Da znate da se ovo dešava, do vas je kako ćete se postaviti da izvučete živu glavu i sačuvate čist obraz. Ja sam bila na telefonu sa svojima, sve sam im ispričala.

Preko svog brata sam došla u kontakt sa Kraljevčaninom koji živi tamo i radi, koji je kontaktirao s gazdom i rekao da ga je poslao moj brat, te da odsad radim za njega. Tako je Mirna ostala u Australiji da radi i zaradi. Ovaj čovek koji mi je ponudio pomoć prvobitno je ostao nešto najbolje što mi se desilo jer mi je on otvorio oči i rekao da bežim.

Autor: M.K.